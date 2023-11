Grande Fratello, lite furiosa tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi: "Non sei all'altezza"

Gossip TV

A causa di un aereo volato sopra la casa del GF, tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è scoppiata una lite. Ecco cosa si sono detti!

Nonostante Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi abbiano deciso di chiudere il loro rapporto, non mancano le tensioni nella casa del Grande Fratello. I due gieffini, infatti, sono stati protagonisti di una furiosa lite a causa di un messaggio che è stato dedicato alla loro ship dai fan: nel pomeriggio, un aereo è volato sopra la casa e ha provocato non poco scompiglio.

GF, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi litigano per un messaggio inviato dai fan!

Nel corso della giornata di oggi, 15 novembre, sono volati due aerei sulla casa per Beatrice e Giuseppe e uno in particolare recata la scritta:

"Cuore e magia sono la chiave #Beabaldi"

Un messaggio innocuo, ma che ha scatenato un putiferio, quando Beatrice ha notato che anche Anita Olivieri era rimasta in giardino a leggerlo. La vippona ha avuto con la nip un acceso scontro nell'ultima puntata del reality, in un confronto provocato da Alfonso Signorini, e tra le due sono volati stracci. Secondo Beatrice, infatti, Anita sarebbe dovuta rientrare per lasciar loro un po' di privacy, ma Giuseppe l'ha difesa e ha smorzato l'atteggiamento di Luzzi:

"Secondo me l'aereo c'era da goderselo, applaudire e ringraziare!"

E, quando Beatrice ha chiesto ai fan di non spendere soldi inutili per la loro ship, naufragata in diretta su Canale5 lunedì 13 novembre, Giuseppe si è di nuovo intromesso e ha replicato infastidito:

"Ma pensa per te, se non sei all'altezza. Per l'ennesima volta hai creato una scusa per litigare con Anita, ma lei non c'entra nulla!"

