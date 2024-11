Grande Fratello, Lino Giuliano svela tutta la verità sulla sua squalifica dal gioco: "Ecco cosa è realmente successo"

Gossip TV

L'ex discusso protagonista dell'ultima stagione estiva di Temptation Island, Lino Giuliano, vuota il sacco e svela un clamoroso e inaspettato retroscena circa la sua squalifica dal Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Stasera, lunedì 4 novembre 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, l'ex volto di Temptation Island, Lino Giuliano, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato la sua versione circa i reali motivi che hanno spinto gli autori del Grande Fratello a squalificarlo dal gioco.

Il retroscena inedito di Lino Giuliano sul Gf

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, Lino Giuliano ha rilasciato una lunga intervista in cui ha svelato tutta la sua verità sulla sua mancata partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ospite del podcast MondoCash, l'ex protagonista di Temptation Island ha raccontato che il "famoso commento omofobo" contro Enzo Bambolina non l'ha scritto lui, ma ha deciso comunque di assumersene la responsabilità:

Dovevo entrare al Grande Fratello e dieci giorni prima lui lascia un commento sotto il video della mia presentazione ufficiale dove mi scrive “non dimenticare che siamo stati insieme“. Esce un commento dal mio profilo che non era mio: era il mio profilo ma non ero stato io, era un mio parente. Quando firmi un contratto con il Grande Fratello devi dare la tua pagina ad una persona di famiglia o ad un’agenzia. L’ho data ad un mio parente che voglio rimanga riservato perché è una cosa importante. Ho fatto tutto questo per protezione nei suoi confronti.

Leggi anche Shaila e Lorenzo sotto accusa, parla la mamma del milanese

L'ex fidanzato di Alessia Pascarella ha poi proseguito raccontando di aver subito contattato un autore del reality show condotto da Alfonso Signorini per spiegargli la realtà dei fatti. A nulla sono servite, però, le sue spiegazioni visto che, nel giro di poche ore, Lino è stato squalificato dal gioco:

Io ero a cena, succede che mi arrivano degli screen che mi dicono “sei stato espulso dal Grande Fratello perché hai fatto un commento omofobo“. Subito vado a cancellare il commento e ne scrivo un altro a modo mio...Chiamo subito un autore del Grande Fratello e gli racconto la verità. Vado a casa, parlo con i miei genitori e loro mi dicono “mi raccomando, non fare uscire sta cosa che è stato quello che ti gestisce la pagina” perché è un mio parente ed è minorenne. Al primo autore che ha il mio stesso nome ho detto la verità, con gli altri mi sono assunto la colpa. Sarebbe stata una bella esperienza. Io poi sono proprio un personaggio da Grande Fratello, è il contesto adatto a me.

Lino Giuliano e le critiche dopo Temptation Island

Dopo aver raccontato la sua versione dei fatti sulla sua squalifica dal Grande Fratello, Lino Giuliano ha ricordato la sua chiacchierata e discussa esperienza nel villaggio di Temptation Island. Durante l'intervista, infatti, il campano ha rivelato di aver attraversato un brutto periodo dopo il docu-reality delle tentazioni di Filippo Bisciglia per le pesanti accuse e offese ricevute sui social:

Quando sono uscito da Temptation Island ho passato un brutto periodo, tanti commenti negativi, parole, beste**ie, mi hanno augurato di tutto…Molta percentuale di popolo è ignorante. Sono stato male, sono stato dieci giorni in casa a pensare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.