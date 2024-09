Grande Fratello, Lino Giuliano fuori dal cast: ecco chi prenderà il posto dell'ex volto di Temptation Island

Gossip TV

Dopo la squalifica dal gioco di Lino Giuliano, nella Casa del Grande Fratello è pronta a fare il suo ingresso Amanda Lecciso, la sorella della nota Loredana.

Nessun lieto fine per Lino Giuliano che, a poche ore dal debutto della nuova edizione del Grande Fratello, è stato squalificato dal gioco. Ma chi entrerà al posto dell'ex volto di Temptation Island? Stando alle ultime indiscrezioni, il conduttore Alfonso Signorini sarebbe corso ai ripari chiamando una delle sorelle Lecciso.

Amanda Lecciso nel cast del Gf

Amanda Lecciso sostituirà Lino Giuliano al Grande Fratello. Per chi non lo sapesse, l'ex volto dell'ultima fortunata edizione di Temptation Island è stato squalificato per un commento omofobo pronunciato contro Enzo Bambolina in un post condiviso sotto l'account ufficiale del reality show di Canale 5. Un gesto che gli è costato l'ingresso nella Casa più famosa e seguita d'Italia:

Alla fine Alfonso Signorini ce l’ha fatta ad avere una Lecciso concorrente del GF, ma niente Loredana. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che a varcare la nuova porta rossa di Grande Fratello 2024/2025 ci sarà Amanda Lecciso.

Di Amanda Lecciso sappiamo ben poco. È la sorella minore della più famosa Loredana, compagna del celebre cantante Albano, ha 36 anni e in passato ha lavorato nel film Parentesi tonde, accanto a Raffaella Lecciso (gemella di Loredana), Flavia Vento e Patrizia De Blanck.

Il cast del Gf

Al via stasera, lunedì 16 settembre 2024, in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello. Al timone Alfonso Signorini, che sarà accompagnato in questa nuova avventura da due opinioniste d'eccezione, ovvero Beatrice Luzzi e la giornalista Cesara Buonamici, e dall'esperta dei social Rebecca Staffelli. Tra i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa ci sono: Luca Calvani, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, Lino Giuliano, Clayton Norcross, Tommaso Franchi e Ilaria Clemente.

