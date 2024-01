Grande Fratello, Letizia Petris sul ritorno di Beatrice Luzzi: "Non la sopporto, ha toccato il mio unico punto debole"

Gossip TV

Letizia Petris infastidita dal ritorno al Gf di Beatrice Luzzi.

La puntata di ieri del Grande Fratello ha visto il ritorno di Beatrice Luzzi. Un ritorno attesissimo da molti sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà, ma che ha infastidito Letizia Petris. Secondo la fotografa, infatti, la produzione del reality show non avrebbe dovuto permettere all'attrice di rimettersi in gioco.

Il fastidio di Letizia Petris

Alla giovane Letizia Petris non è per niente andata giù la scelta di far rientrare in gioco l'attrice Beatrice Luzzi. Un ritorno che, come rivelato da Alfonso Signorini durante l'ultima diretta, non è assolutamente contro il regolamento del Grande Fratello:

Qualcuno potrebbe dire che il Gf non tiene isolati i concorrenti come un tempo. Adesso però il programma dura sei mesi e in questo tempo può succedere di tutto. Un lutto va oltre ogni logica del gioco e anche in passato abbiamo permesso ad altri di uscire e tornare. Milena Miconi un anno fa ha perso un amico, è uscita e poi è tornata. Antonino è stato in ospedale ed ha fatto ritorno al GF Vip dopo 14 giorni. Io ho sentito Beatrice Luzzi e dopo delle valutazioni ha preso la decisione di rientrare.

Come riportato da Biccy, Beatrice è rientrata nella Casa del Gf, ha salutato tutti i suoi compagni di avventura e poi ha raggiunto Letizia: "Siamo in due ora" (riferendosi molto probabilmente al fatto che entrambe hanno perso il padre). Le parole e il comportamento dell'attrice hanno provocato la reazione immediata della giovane concorrente che, visibilmente destabilizzata e provata, ha detto: "Non la sopporto. Ha toccato il mio unico punto debole".

Ricordiamo che, poche ore prima del rientro in gioco della Luzzi, Letizia si era già sfogata con Vittorio Menozzi e Fiordaliso rivelando loro il suo pensiero sul possibile ritorno al Gf dell'attrice:

Dipende da come sta lei? Ok, ma se lei è forte magari rientra. Ma non sarebbe giusto, mi capite vero? Mettete da parte il cuore, mettete da parte che non parliamo di Beatrice. Ti andrebbe bene? Una settimana fuori è tanto. Ha avuto a che fare con le persone. Non era chiusa in un ospedale che magari era circondata. Vitto, comunque ha visto cose e parlato con altri.

