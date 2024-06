Grande Fratello, Letizia Petris parla di Giuseppe Garibaldi: "E' sparito, non si fa sentire mai"

Gossip TV

La 25enne romagnola Letizia Petris, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, si è sfogata in una diretta TikTok parlando dell'amicizia oramai svanita con Giuseppe Garibaldi, suo compagno d'avventura nel reality show.

La 25enne romagnola Letizia Petris, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, si è sfogata in una diretta TikTok parlando dell'amicizia oramai svanita con Giuseppe Garibaldi, suo compagno d'avventura nel reality show.

Grande Fratello, Letizia Petris: "Garibaldi non risponde ai messaggi, non è venuto al mio compleanno"

L'8 giugno scorso, Letizia ha spento 25 candeline organizzando una grande festa a Riccione e per l'evento ha radunato tanti amici tra cui diversi ex gieffini Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Marco Maddaloni e ancora Greta Rossetti, Sergio D'Ottavi, Angelica Baraldi e naturalmente il fidanzato della Petris, Paolo Masella. In queste reunion tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, c'è anche grande attenzione nei confronti degli assenti nei confronti dei quali poi si avanzano sospetti e congetture. Alla festa di Letizia, c'è stato in effetti un grande assente, Giuseppe Garibaldi che a parte rivedere e sentire Beatrice Luzzi pare si sia allontanato dagli alri ex compagni d'avventura, compresa Anita Oliveri con la quale aveva instaurato un legame molto profondo. Letizia in una diretta su Tik Tok ha risposto a chi le chiedeva se era ancora amica di Giuseppe Garibaldi e questa domanda, l'ex gieffina ha risposto in maniera molto diretta, rivelando che il bidello calabrese è completamente sparito dalla sua vita.

"Io sono stata una grande amica con lui, sono stata molto vera, molto leale e gli ho sempre dimostrato quanto il mio bene nei suoi confronti fosse ed è reale e vero. Lui però è sparito, non si fa sentire mai, non risponde ai messaggi, non è venuto al mio compleanno... Mi aveva promesso che sarebbe venuto alla mia mezzanotte e non è venuto, e gli altri ragazzi del GF non c'erano alla mezzanotte. Perché io potevo capire che non volesse venire perché non andava d'accordo con gli altri inquilini. Quindi ho aspettato mesi, ho sperato che non fosse come stavo vedendo ma a questo punto alzo le mani e va bene così".

Letizia Petris e la sparizione senza spiegazioni di Giuseppe Garibaldi

La Petris ha poi proseguito affermando di non avere altro da dire su di lui, sottolineando di essere stata l'unica a credere fermamente nei suoi valori e nel suo modo di essere. Ha dichiarato di averlo sempre protetto e sostenuto moltissimo. Inoltre, ha sottolineato che non esistono video in cui lei parli male di Giuseppe, poiché lo ha sempre considerato un grande amico. Secondo lei, Giuseppe è una persona eccezionale, un ragazzo molto bravo e un amico fidato. Tuttavia, ha espresso la sua incomprensione verso le persone che spariscono senza offrire spiegazioni o motivazioni.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .