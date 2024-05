Grande Fratello, Letizia Petris e Paolo Masella e il loro rapporto fuori dalla Casa

Gossip TV

Letizia Petris e Paolo Masella, tra gli ex protagonisti della recente edizione del Grande Fratello, sono stati ospiti nell'ultimo appuntamento con Casa Chi, svelando come prosegue la loro relazione lontano dai riflettori. Accompagnati dalla conduzione di Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Sophie Codegoni, i due ex gieffini hanno svelato dettagli inediti sulla loro relazione e sui loro progetti futuri.

Grande Fratello, Letizia e Paolo ospiti a Casa Chi

Letizia ha aperto il dibattito parlando dell'importanza di sentirsi valorizzate all'interno di una relazione, sottolineando il ruolo fondamentale che il partner ha nel farle percepire la propria importanza. Paolo, ha sottolineato a sua volta l'importanza di sentirsi prioritari nella vita del partner.

Durante la loro permanenza nella Casa del Grande Fratello, Letizia e Paolo hanno cercato di proteggere il loro legame, consapevoli delle possibili critiche esterne. Hanno preferito gestire privatamente la loro relazione, al fine di preservarla dagli eventuali giudizi negativi. Rispetto alle aspettative, entrambi hanno dichiarato di essere stati sorpresi dalla solidità del loro legame una volta fuori dalla Casa, ammettendo che la lontananza ha accresciuto il desiderio di stare insieme. Letizia, ha parlato della possibilità di una convivenza futura, ma ha ammesso che al momento ci sono ostacoli legati alla salute della nonna che richiedono la sua presenza costante. Tuttavia, nonostante la distanza fisica, i due si vedono regolarmente.

"Le cose private, se ci tieni, vanno tutelate. Così si riesce a costruire delle basi solide. Le aspettative una volta usciti dalla Casa? Molto meglio di come mi aspettavo, all’inizio pensavo che con la distanza mi potessi stufare e invece quando non ce l’ho vicina a Roma mi dà fastidio non averla accanto nel letto per esempio" ha dichiarato il macellaio romano.

Dopo la loro lunga parentesi televisiva, Paolo è tornato al suo lavoro di macellaio e ha espresso il desiderio di continuare in questo settore, rimanendo con i piedi per terra nonostante l'eventualità di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Letizia ha parlato dei suoi progetti futuri, esprimendo il desiderio di lavorare in radio o diventare presentatrice. L'ex gieffina ha anche sottolineato l'importanza di rimanere legata alla realtà di San Patrignano, dove spera di poter contribuire senza fini di lucro, seguendo le orme di suo padre.

La conversazione ha toccato anche i rapporti con gli altri ex coinquilini del Grande Fratello, con Letizia che ha evidenziato il legame forte con diverse ex compagne di avventura tra cui Anita Olivieri, Greta Rossetti, Perla Vatiero, Angelica Baraldi e Marco Maddaloni..

