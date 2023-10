Grande Fratello, le pagelle: Beatrice, La mantide religiosa, (voto 8) Anita finalmente tra le primedonne (voto 5)

Gossip TV

La nona puntata del Grande Fratello: preferiti, nominati e pagelle.

Ieri, lunedì 9 ottobre 2023, è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello. I nominati che nel prossimo appuntamento rischiano l'eliminazione sono stati Arnold, Beatrice, Heidi e Valentina. I preferiti Massimiliano, Letizia, Fiordaliso, Ciro, Alex e Giuseppe. Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista ha decretato Anita immune.

A risultare la preferita del pubblico è stata Grecia Colmenares con il 42%.

Ecco le e pagelle della nona puntata.

Beatrice Luzzi, La mantide religiosa (voto 8)

L'attrice romana è stata definita con un nuovo appellativo dal suo acerrimo nemico Massimiliano, questa volta, La Mantide Religiosa. E non è poi così offensivo. E' un insetto implacabile e dalle terribili abitudini "amorose" una spietata predatrice che annieta ostacoli e nemici. Beatrice è ancora una volta la protagonista della serata, tra i detrattori della Casa, le conseguenti prese in giro sul suo flirt con Giuseppe Garibaldi (per molti dei gieffini, architettato a dovere) e il suo incontro/ scontro con Jane Alexander. Le due attrici hanno affrontato l'argomento assai spinoso del ruolo assegnato alla Alexander della spietata Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa. Sembra che la Luzzi sia stata fraintesa da Jane che però è stata tutt'altro che incline al perdono. Ne consegue un duello piuttosto interessante senza colpi bassi e con la speranza che la Alexander possa torna a diventare un'inquilina della Casa (anche se dichiarò che non fu molto produttivo per la sua carriera: "Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito", disse la Marchesa Lucrezia che però noi speriamo in ogni caso di rivedere nel reality.

Anita Olivieri, finalmente tra le primedonne (voto 5)

Anita è stata una delle protagoniste della serata e sarebbe il caso di dire, finalmente. E' innegabile che la ragazza voglia stare al centro dell'attenzione e dopo vari tentativi confidandosi in chiacchere e pettegolezzi piuttosto pungenti, la 26enne romana incontra il padre e si commuove sciogliendosi in un bagno di lacrime. In sostanza la Oliveri un cuore ce l'ha e ci ha tenuto a mostrarcelo. La ciliegina sulla torta è stata poi Vittorio che ha ammesso di nutrire un interesse per lei, mettendo in disparte Heidi che sembrava la regina di cuori della Casa. Per Anita è stata più di una vittoria (quella di Vittorio, scusate il gioco di parole) è stato gridare ai telespettatori di Canale 5, il più bello del Grande Fratello vuole la più bella e la Baci può solo assistere un po' incredula e un po' dispiaciuta (e questo è stato tangibile)

Massimiliano Varrese: instancabile protagonista nostro malgrado (voto 4)



Massimiliano è senz'altro tra le primedonne del reality show, al pari di Beatrice e Heidi ( e della new entry Anita). Anche ieri sera il suo veleno contro Beatrice è stato tra i temi principali della serata. Varrese sa bene che la Luzzi gode del favore del pubblico e attaccarla continuamente assicura all'attore romano una clip (o anche di più di una) a puntata e lui sembrerebbe di non poterne farne a meno. Mollata momentaneamente la presa su Hiedi si è dovuto concentrare sulla sua nemica alla quale non risparmia qualsiasi tipo di appellativo purché non sia una parolaccia (solo in quel caso sarebbe ripreso dal padrone di casa a quanto pare). Massimiliano è sempre pronto ad assistere a eventuali scivoloni della Luzzi come ieri quando, attaccata da Jane, si è sentito subito solidale con la Alexander tanto da dire a Beatrice di vergognarsi. Varrese non riesce a crearsi la storia e non riesce ad attirare simpatie o interesse e se non cederà la Baci continuerà la sua persecuzione nei confronti della Luzzi.

Grecia Colmenares: sempre dentro ad una soap (voto 7)

Ieri, Grecia è stata tratta inizialmente in inganno dagli autori e Signorini le ha comunicato l'esito del televoto che avrebbe sancito la sua eliminazione. Quando la venezuelana è venuta a sapere che non era stata eliminata ma che il pubblico l'aveva consacrata come preferita, l'attrice è tornata nella Casa ringraziando uno ad uno i suoi compagni d'avventura, in lacrime. Lacrime e lacrime continue dopo aver scoperto che gode dell'affetto del pubblico. La Colmanares sembra recitare sempre e il pubblico forse nostalgico lo apprezza. Nelle discussioni con gli altri inquilini non si capisce mai il suo punto di vista anche per la sua poca dimestichezza con la lingua italiana, tuttavia, il suo entusiasmo davanti alle luci dei riflettori sembra contagioso e automaticamente si sorride insieme a lei,

Vittorio Menozzi: bello che balla (voto 8)

Il bel modello emiliano parla poco in puntata ma quando lo fa, dimostra sempre punti di vista interessanti. Vittorio è un bello che balla secondo noi, non ha fretta di emergere e avrebbe avuto tutte le possibilità cedendo alle attenzioni di Heidi. Lui ha messo un freno ieri sera e ha chiaramente espresso una preferenza per Anita, puntualizzando di non avere questa voglia irrefrenabile di crearsi una storia d'amore che come sappiamo bene, crea interesse, dinamiche e attenzioni. La Olivieri ha fatto capire di essere fidanzata ma anche di non avere tante certezze sulla sua storia d'amore. Le possibiltà che possa nascere una ship con il modello ci sono e nel mentre, lui, si prende del tempo, spiegando i suoi punti di vista, catturando l'attenzione in una manciata di minuti a lui concessi ma che sfrutta egregiamente.

