Grande Fratello, le anticipazioni della settima puntata, stasera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, lunedì 2 ottobre 2023, in onda il settimo appuntamento con il Grande Fratello.

Oggi, lunedì 2 ottobre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda la settima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni della settima puntata

Nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello, ci sarà un nuovo confronto tra Massimiliano Varrese, Heidi Baci e Vittorio Menozzi. Negli ultimi giorni infatti, sembra che l'attore romano e la Baci siano ritornati in sintonia ma Vittorio, nonostante abbia detto di preferire Anita tra tutte le gieffine presenti nella Casa, è sempre più vicino alla modella italo-albanesi. Anche Giuseppe Garibaldi si troverà ad affrontare questioni di cuore. Il trentenne calabrese è sempre più invaghito di Samira Lui che non sembra molto gradire le sue continue attenzioni. Giuseppe è stato preso di mira anche da Anita che lo deriso per i suoi comportamenti giudicati eccesivi e fuori luogo nei confronti di Samira.

Dopo gli scontri avvenuti con Massimiliano Varrese e Rosy Chin, Beatrice Luzzi ha avuto un momento di sconforto sfogandosi in lacrime con aluni compagni d'aventura. L'attrice si sente spesso sotto accusa dal resto del gruppo che tenderebbe anche ad isolarla nei momenti di aggregazione.

Nel corso del nuovo appuntamento con il reality, scopriremo anche l'esito del televoto tra Grecia Colmares, Giselda Torresan, Marco Fortunati e Valentina Modini.

Il settimo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.