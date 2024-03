Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera: il secondo finalista

Gossip TV

lunedì 11 marzo 2024

Oggi, lunedì 11 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, in onda la quarantatreesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello: le anticipazioni della quarantatreesima puntata

Esattamente sei mesi fa iniziava questa lunga avventura e stasera verrà proclamato, con una sorpresa, il secondo finalista tra Anita, Letizia, Paolo e Rosy.

Continua il feeling tra Anita e Alessio: solo Rosy, però, è a conoscenza di quello che è successo in Suite. Beatrice non risparmia frecciatine ad Anita, accusandola di aver fatto strategia in vista della finale.

Grecia tornerà in Casa per un confronto con Simona. All'attrice non sono piaciute alcune affermazioni della soubrette. Riusciranno a chiarirsi?

Negli ultimi giorni, nella Casa si sta assistendo al grande riavvicinamento tra Giuseppe e Beatrice. Nel loro comportamento c'è strategia?

Il quarantatreesimo appuntamento con il Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

