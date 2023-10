Grande Fratello, le anticipazioni della decima puntata, stasera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, giovedì 12 ottobre 2023, in onda il decimo appuntamento con il Grande Fratello.

Oggi, giovedì 12 ottobre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda la decima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni della decima puntata

Nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello, si riaprirà con un grande interrogativo dopo la chiusura di lunedì scorso, quando Alfonso Signorini ha offerto a Jane Alexander di entrare nella casa più spiata d’Italia. L'attrice ha avuto uno scontro con Beatrice Luzzi durante la scorsa puntata in merito al ruolo di della perfida marchesa Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa. La Luzzi ha sostenuto che la parte le è stata sottratta ma è stata smentita anche dalla regista della serie, Cinzia TH Torrini. Dopo il diverbio con l'attrice romana, il conduttore ha chiesto alla Alexander di diventare concorrente e questa sera scopriremo se avrà accettato di unirsi agli inquilini della Casa

Beatrice e Giuseppe Garibaldi, nonostante lo scetticismo generale, continuano il loro flirt mostrando una grande intesa e complicità. In settimana si è parlato molto anche di Massimiliano Varrese e di alcune considerazioni dell'attore nei confronti della Luzzi, giudicati piuttosto gravi e fuori luogo. Varrese è tornato vicino ad Heidi che si è mostrata risentita nei confronti di Vittorio, mentre quest'ultimo pare abbia preso un sonoro due di picche da Anita Oliveri che ha dichiarato che il bel modello parmense non è assolutamente il suo tipo e di non essere interessata.

Nel corso del nuovo appuntamento con il reality, scopriremo anche l'esito del televoto tra Valentina Modini, Arnold Cardaropoli, Heidi Baci e Beatrice Luzzi. Chi sarà l'eminato di questa sera?

