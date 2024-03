Grande Fratello, la sorella di Perla Vatiero ancora contro Alessio Falsone: "Non gli piace Anita!"

Gossip TV

Loana Vatiero, sorella di Perla, è tornata a parlare di Alessio Falsone ai microfoni di Radio Radio.

Dopo averlo incontrato nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Loana Vatiero, la sorella minore di Perla, non sembra aver cambiato idea su Alessio Falsone che aveva definito "un pagliaccio" ai microfoni di Fanpage.

Intervistata nella trasmissione radiofonica Non succederà più in onda su Radio Radio, Loana ha persino rincarato la dose contro il 31enne milanese:

"Alessio? Già con il cognome abbiamo detto tutto. Penso ancora che sia un pagliaccio, io ho spiegato anche in diretta, durante la puntata, che non mi sono tirata indietro, ma ho sono stata più docile perché ho trovato una persona che voleva capire le mie parole. Io nell’intervista avevo dato del pagliaccio non alla persona perché non lo conosco, non ci ho mai fatto né una cena né niente, ma ho dato del pagliaccio all’Alessio personaggio, lui mi dice di essere uguale anche fuori, ma per me in questo momento è un personaggio del Grande Fratello e ho dato del pagliaccio a quello. Io gliel’ho detto, volevi stare con Greta, sbatti i piedi all’insaputa di mia sorella e poi stai a letto con Anita. Non gli piace Anita, loro dicono di essere simili o compatibili, ma io non credo che ad Alessio possa piacere Anita, ma non credo neanche che le loro vite fuori possano incontrarsi. Poi può darsi che mi sbaglio, ma se una persona ti piace lo dici subito, non è possibile che volevi andare con Greta e adesso stai con Anita."

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Loana Vatiero, sorella di Perla, ha fatto il suo ingresso nella Casa per confrontarsi con Alessio Falsone dopo le forti dichiarazioni rilasciate a Fanpage su di lui. Loana, infatti, ha definito Alessio un “pagliaccio” e durante la diretta ha voluto avere un chiarimento con quest’ultimo, prima di incontrare sua sorella.

Intervistata da Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più in onda su Radio Radio, Loana ha fatto un bilancio del percorso della sorella all’interno del programma, parlando anche di Alessio Falsone e Mirko Brunetti.

Per prima cosa, però, la Vatiero ha parlato di come Perla è riuscita a gestire le polemiche e le pressioni all’interno della Casa in tutti questi mesi:

Perla è sicuramente una delle donne più amate sia all’esterno che all’interno della Casa, ovviamente dopo Beatrice, essendo lei una donna con una grande esperienza alle spalle, però ha saputo tenerle testa in tante situazioni, ha mostrato il carattere e non ha ceduto a provocazioni. Ultimamente ha ricevuto tantissime provocazioni Perla anche da parte del Gf, è uscita un po’ Beatrice dai riflettori e hanno puntato Perla, penso che ne sta uscendo alla grande però secondo me.

La ragazza ha poi proseguito su Alessio, convinta che la sorella non abbia mai avuto alcun interesse nei suoi confronti:

"Alessio voleva fare hype e ci è riuscito effettivamente, ha la storia, ha creato confusioni… lui dice che mia sorella ha lasciato intendere che a mia sorella piacesse lui e le ha anche detto più volte di prendersi le sue responsabilità, ma io penso che l’unica persona che non si assume le sue responsabilità è lui perché ha creato questo teatrino con lo sbattimento del piede. Non potrebbe mai essere il ragazzo per mia sorella, perché mia sorella ha già avuto un ragazzo simile da Temptation Island ma si è resa conto che questo tipo di ragazzo non fa per lei."

Loana ha parlato anche della coppia formata da Greta e Sergio:

"Secondo me Greta e Sergio non dureranno, per me lui si è spaventato dopo l’incontro con la mamma di lei, ha pensato che forse è meglio fare due passi indietro perché sarà fuoco e fiamme. A prescindere da lei non li vedo affiatati, penso che se c’è amore, passione scatta subito, non ti puoi trattenere per tre mesi, poi h24 con la stessa persona, non è possibile. Secondo me è un po’ una strategia da parte di entrambi."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .