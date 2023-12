Grande Fratello, la mamma di Greta torna sui social dopo la sorpresa alla figlia: "Non accetto le vostre critiche"

Gossip TV

Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti, è tornata sui social dopo il discusso incontro con la figlia avvenuto durante la 28esima puntata del Grande Fratello.

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda sabato 23 dicembre 2023, Greta Rossetti ha incontrato la mamma, Marcella Bonifacio che con la figlia ha affrontato l'argomento Mirko suscitando un'ondata di polemiche da parte del popolo del web.

Grande Fratello, parla la mamma di Greta: "Come mamma penso di essermi comportata bene, non sapete quello che io passo"

La signora Marcella infatti, ha voluto riferire a Greta che Mirko non si è comportato bene con lei e tutta la loro famiglia suscitando una certa apprensione alla figlia. La Rossetti, molto scossa e infastidita, ha pregato la madre di non parlare più di Mirko e di evitare qualsiasi guerra social fuori dalla Casa. L'incontro ha turbato molto la giovane monzese che poco dopo l'uscita della madre dalla Casa del Grande Fratello, si è sfogata in lacrime con i suoi compagni d'avventura. Greta ha esortato tutti a non accostare più il suo nome a quello di Mirko anche per l'ondata di odio che ha ricevuto sui social dopo la partecipazione a Temptation Island. Anche la mamma della gieffina, dopo l'incontro, è stata particolarmente bersagliata dagli internauti che hanno trovato fuori luogo il suo intervento in puntata che altro non ha fatto che mettere Greta in evidente difficoltà.

Sui social, dopo la puntata, la signora Bonifacio ha cercato di spiegare e chiarire i suoi intenti:

"Non è stato facile per me. Scusate se ho reagito così ma per me tutta questa situazione è stata difficile - ha dichiarato la mamma di Greta - Non voglio fare la vittima, non voglio commenti e non ne leggerò più neanche uno perché d'ora in avanti andrò avanti così . Non voglio più parlare di nessuno. Siamo umani e gli errori li facciamo tutti ma penso come mamma di essermi sempre comportata bene perché ho dato tutto ai miei figli e non accetto le vostre critiche, perché non sapete quello che io passo".

Anche il fratello di Greta, Josh Carter Rossetti, ha pubblicato uno sfogo a caldo che poi però ha deciso di cancellare.

"Le persone in tv si sentono forti, quasi quasi ora tiro fuori un po’ di cose che so, così qualcuno inizia a tacere."

