Grande Fratello, la confessione di Giulia Salemi sul reality: "Mi è dispiaciuto molto, era un contesto dove..."

L'ex gieffina Giulia Salemi torna a parlare della nuova edizione del Gf.

Giulia Salemi è una delle influencer più amate e seguite del momento. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex gieffina ha parlato della sua nuova esperienza televisiva al timone di Ex on the beach Italia e, per la prima volta, si è sbilanciata sul ruolo di esperta dei social del Grande Fratello.

Giulia Salemi e le parole sul Gf

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti a debuttare su Paramount + con Ex on the beach Italia, di cui saranno alla conduzione. A raccontare come sarà la nuova edizione del reality show ci ha pensato l'ex amata concorrente del Grande Fratello che, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha dichiarato:

È un programma iconico, di cui parlano tutti, perché è divertente, coinvolgente, moderno, unisce un pubblico insospettabile di diciottenni e cinquantenni. Io proverò a dare il mio tocco glam, a osservare le storie con la mia ingenuità totale, di chi crede sempre nell’amore [...] Ex on the Beach Italia è un reality fuori dagli schemi, dove la leggerezza e i sentimenti fanno i conti con la gelosia, con il passato.

La Salemi ha poi colto l'occasione per parlare del Gf rivelando per la prima volta di esserci rimasta male per non aver ripetuto l’esperienza di esperta dei social in studio, ruolo che è stato poi assegnato a Rebecca Staffelli:

Mi è dispiaciuto molto, e lo dico per la prima volta. Era un contesto che mi piaceva, dove mi sentivo a mio agio. Alfonso Signorini, che ringrazierò sempre, mi ha fatto crescere, dandomi sempre il giusto spazio. Era l’inizio di qualcosa di bello che quest’anno avremmo potuto far crescere ancora, ma capisco e rispetto le scelte dell’editore, che ha voluto dare un taglio netto col passato. Ci siamo presi tempo per dedicarci ad altri progetti, come Ex on the Beach Italia e altre cose sulle quali stiamo lavorando.

