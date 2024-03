Grande Fratello: l'ironia di Edoardo Sanson, l'ex fidanzato di Anita Oliveri: "Mi rivedrà in cartolina.."

Gossip TV

Sul web sono emersi dei commenti sarcastici di Edoardo Sanson, l'ex fidanzato di Anita Oliveri tra le protagoniste del Grande Fratello.

Anita Oliveri, tra le protagoniste più discusse dell'attuale edizione del Grande Fratello, è stata eliminata nel corso della 45esima puntata del reality show a pochi giorni dalla finalissima che andrà in onda lunedì 25 marzo prossimo.

Grande Fratello, parla l'ex fidanzato di Anita Oliveri: "Cornuto non c'era!"

C'è molta curiosità intorno alla giovane romana in merito soprattutto al suo avvicinamento ad Alessio Falsone, il 31enne milanese entrato poco più di un mese fa nel grande loft di Cinecittà. Anita ha messo fine alla sua lunga storia d'amore con Edoardo Sanson che aveva incontrato nella Casa nel giorno di San Valentino e al quale sembrava legatissima. I due ragazzi sono stati fidanzati per dieci anni e di recente, dopo una crisi, si erano ritrovati. La Oliveri aveva parlato di Edoardo come il "padre dei suoi figli" salvo poi perdere la testa per Alessio e ammettere che per il suo ex non aveva provato nulla rivendendolo nella Casa. L'ex gieffina, appena entrata in studio dopo l'eliminazione, parlando con Alfonso Signorini, ha dichiarato di avere l'intenzione di rivedere Edoardo e avere con lui un chiarimento dovuto dopo tutto quello che è successo nella Casa. Ebbene, il giovane, sui social ha risposto ad alcuni commenti e sembrano chiarissime le sue intenzioni.

"Alessandro, Anita mi rivede in cartolina, ma proprio" ha scritto Edoardo ad Alessandro Rosica palesando il fatto che non ha alcuna intenzione di avere un incontro con la sua ex. E non è finita qui perché ha anche ironizzato sulla sua biografia su Instagram in cui ha scritto "ballerino" . "Ho messo ballerino perché cornuto non c'era" ha scritto Edoardo che ha anche smesso di seguire su Instagram la sua ex.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .