Grande Fratello, "Javier Martinez ha avuto una storia con Sarah Toscano": ecco come ha reagito la vincitrice di Amici

Gossip TV

Secondo alcuni rumors, Javier Martinez - attuale concorrente del GF - avrebbe avuto un flirt con Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23! Ecco come ha reagito la cantante a questo rumor!

I protagonisti di reality e programmi tv sono spesso oggetto di rumors e voci sulla loro situazione sentimentale: l'ultimo che ha iniziato a circolare in queste ore riguarda il flirt tra Javier Martinez, attuale concorrente del Grande Fratello, e Sarah Toscano, vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Di fronte a queste voci, ecco come ha reagito la cantante!

GF, Javier Martinez ha avuto un flirt con Sarah Toscano? La reazione della cantante!

Diversi rumors e voci nascono dal mondo di TikTok, social che porta gli utenti a creare edit sui personaggi della tv del momento. E, secondo alcuni utenti autori di video su TikTok, Sarah Toscano e Javier Martinez avrebbero avuto un flirt prima del suo ingresso nella Casa del GF. Non sarebbe certo la prima volta che Sarah diventi la protagonista involontaria di video creati dai fan. Le prime voci di un suo flirt con Holden, altro cantante della ventitreesima edizione di Amici, erano iniziate in seguito alla pubblicazione, da parte dei fan della coppia, di diversi video che montavano insieme alcuni momenti vissuti tra i due all'interno del talent show.

All'interno della Casa, Javier si era avvicinato a Shaila Gatta ed era diventato protagonista insieme a Lorenzo Spolverato di un triangolo amoroso che continua a far discutere. Javier è diventato, suo malgrado, molto amato dal pubblico per l'aplomb e la maturità con cui ha accolto i cambiamenti di Shaila. La ballerina di Amici, infatti, aveva dapprima dichiarato di avere un certo interesse per Lorenzo, per poi gettarsi tra le braccia di Javier...e scaricarlo in diretta tv, riunendosi poi a Spolverato, con cui ha condiviso l'avventura del Gran Hermano, spezzando così il cuore di Javier.

Quest'ultimo, non è estraneo al mondo dei flirt televisivi, dato che ha preso parte sia a Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi, sia a Temptation Island come tentatore, ma possibile che abbia avuto anche un flirt con Sarah Toscano?

GF, Sarah Toscano a proposito del flirt con Javier Martinez: ecco la verità!

La cantante e vincitrice di Amici 23 ha saputo di essere la protagonista di un recente gossip che associa il suo nome a quello del pallavolista argentino, attuale concorrente del reality di Alfonso Signorini. E, la sua reazione non si è fatta certo attendere! Il rumor su Sarah e Javier si è diffuso su TikTok: alcuni utenti sul social avrebbero rivelato che, durante una conversazione nella Casa tra Javier e le Non è la Rai, il pallavolist avrebbe raccontato di aver avuto un flirt con Sarah Toscano, senza però fornire ulteriori informazioni in merito.

Sarah ha deciso di intervenire sui social, dopo aver letto del gossip sul suo conto, e sotto il post del video che riportava questo presunto flirt con il pallaovolista ha pubblicato un breve ma significativo commento:

"Ah sì? Non lo sapevo"

Con questa breve frase, intrisa di ironia, Sarah ha confermato che si tratta dell'ennesimo rumor senza fondamento e che non ha mai incontrato Javier. Dato che il video di questo dialogo tra Javier e le Non è la Rai non è ancora stato trovato, è probabile pensare che si tratti dell'ennesima fake news diffusa per creare hype.

Scopri le ultime news su Grande Fratello