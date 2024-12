Grande Fratello, Javier Martinez: "Con lei non ci parliamo praticamente più, se continua così..." (VIDEO)

Gossip TV

Javier Martinez riconosce in Helena Prestes una figura fondamentale nel suo percorso nella Casa del Grande Fratello e si confida con la nuova gieffina Chiara Cainelli in merito al loro recente e improvviso allontanamento.

Il rapporto speciale nato nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez sembra essere ormai un lontano ricordo. Nel corso delle settimane, la loro amicizia si è trasformata in un rapporto fatto di silenzi e incomprensioni proprio come ha rivelato il pallavolista argentino alla sua nuova fiamma Chiara Cainelli.

Le parole di Javier su Helena

Stasera, lunedì 23 dicembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto anche il pallavolista Javier Martinez che, nelle ultime ore si è lasciato andare a dei passionali baci con Chiara Cainelli, è tornato a parlare di Helena Prestes, che ha deciso di prendere improvvisamente le distanze da lui:

Prima ci andavo più d'accordo, ora non ci parliamo praticamente più. Era una persona importante per me. È una persona importante per me e spero davvero che sia solo una questione di tempo. Poi, se continua così, uno deve prendere atto anche dei fatti. Il bene che le voglio rimane. È che lei si è legata tanto a Zeudi...

Dopo aver ascoltato Javier, Chiara ha detto la sua ed evidenziato le differenze tra lei ed Helena: "Noi siamo molto diverse. Io sono più pacata, molto posata, diciamo. Helena è uno spirito più libero, io la vedo molto più simile a Zeudi". Dal canto suo, l'ex tentatore di Temptation Island ha espresso grande apprezzamento per la Cainelli, ribadendole quanto sia importante per lui investire nel loro rapporto: "Non è un caso. Lasciamo che il tempo faccia il suo corso, poi vediamo. Ognuno deve prendere atto di quello che vede". Javier ed Helena riusciranno a ritrovare quel feeling perduto? Staremo a vedere.

Helena e Zeudi sempre più vicine e complici

Negli ultimi giorni, la Casa del Grande Fratello è stata animata dalla passione e dall'amicizia speciale nata tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Le due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, ormai inseparabili, continuano a coccolarsi e stuzzicarsi, regalando momenti di grande intesa e complicità.

Nelle ultime ore, Helena e Zeudi si sono lasciate andare al loro primo bacio, sotto lo sguardo attento di Javier Martinez. Ad attirare l'attenzione dei telespettatori, però, non è stato il bacio ma quello che è successo dopo tra le due giovani concorrenti. La modella brasiliana è infatti entrata nell’armadio seguita dalla giovane ex Miss Italia, che ha chiuso parzialmente le ante. La regia, notando la scena, ha rapidamente cambiato inquadratura. Una situazione che ha ricordato a tutti il celebre episodio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip.

Come si evolverà questo legame intenso e unico all’interno della Casa del Gf? L'appuntamento è per stasera, lunedì 23 dicembre, alle 21.40 su Canale 5. A rischio eliminazione Lorenzo Spolverato, Helena e Javier, Zeudi Di Palma, Bernando Cherubini ed Emanuele Fiori. Chi tra i concorrenti al televoto sarà costretto ad abbandonare la Casa?

