Grande Fratello, il reality a rischio di chiusura anticipata: "Riunione d'emergenza a Mediaset"

Dopo gli ascolti disastrosi dell'ultima puntata, andata in onda ieri, martedì 26 novembre, ci sarebbe stata una riunione d'emergenza e "nonostante la stima riferiscono che Pier Silvio Berlusconi non sia più soddisfatto del prodotto finale firmato da Alfonso Signorini".

A causa degli ascolti decisamente insoddisfacenti, la nuova edizione del Grande Fratello potrebbe affrontare il rischio di una chiusura anticipata.

Grande Fratello, ascolti sempre più in calo: "decisione chiusura anticipata rimandata nelle prossime due settimane"

Inizialmente collocato nella fascia serale del lunedì, il programma ha subito uno spostamento al martedì con l’arrivo de La Talpa, per poi vedere l’aggiunta di un appuntamento in prima serata il sabato. Tuttavia, questa strategia si è rivelata controproducente: la collocazione nel weekend lo ha messo in diretta concorrenza con Ballando con le Stelle, programma di grande successo di Rai 1. Alla luce degli scarsi risultati, i vertici di Mediaset sono stati costretti a rivedere nuovamente la programmazione, eliminando la puntata del sabato e riportando il reality al suo appuntamento originario del lunedì sera. La prossima puntata, la sedicesima, è attesa per lunedì 2 dicembre.

Le preoccupazioni relative agli ascolti sono però tutt’altro che superate. Il calo progressivo dello share, sceso fino al 13,9%, ha fatto scattare un vero e proprio allarme. Dopo i dati poco incoraggianti della quindicesima puntata, andata in onda ieri sera, si è parlato di una seconda riunione straordinaria. Secondo il portale TvItaliana, i vertici dell’azienda starebbero seriamente valutando la possibilità di interrompere il programma prima del previsto, una decisione che potrebbe concretizzarsi entro le prossime settimane. Anche l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, pur nutrendo stima per il conduttore Alfonso Signorini, avrebbe espresso insoddisfazione per il prodotto finale.

"Nella giornata odierna in data 27 novembre verranno prese delle decisioni”– scrive il portale – "Decisione chiusura anticipata rimandata nelle prossime due settimane. Riduzione delle puntate settimanali oppure chiusura entro fine dicembre. La produzione sta lavorando intensamente per invertire il trend negativo, la chiusura anticipata a fine dicembre non è ancora confermata. Tra le proposte narrative, rimescolare gli equilibri e le coppie, eliminazioni a sorpresa, nuovi concorrenti outsider. In caso inevitabile di trend negativo la chiusura verrà confermata. Gli sponsor sono già stati avvisati. Due settimane a partire dalla giornata di oggi”.

In merito alla riunione che ci sarebbe stata oggi ha aggiunto:

“La produzione del Grande Fratello sta lavorando per riportare Dayane Mello nella casa come ospite per due puntate, la risposta sarà comunicata dalla modella entro 24 ore”.

In ogni caso, le prossime due settimane si prospettano decisive per il destino del programma.

