Grande Fratello, il Fidanzato di Angelica non risparmia Greta Rossetti: la stoccata da applausi

Gossip TV

Greta Rossetti è tornata al Grande Fratello per un confronto con Mirko Brunetti, poi l’affondo ad Angelica che viene difesa dal fidanzato.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello abbiamo assistito a diversi colpi di scena, tra cui l’ennesimo confronto tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti dopo che l’ex tentatrice di Temptation Island ha accusato la gieffina Angelica Baraldi di fare “la gatta morta” con il suo ex. In difesa di Angelica, tuttavia, è intervenuto a gamba tesa il fidanzato Riccardo Romagnoli, con una dissertazione da 10 e lode.

GF, Greta asfaltata dal Fidanzato di Angelica (VIDEO)

Angelica Baraldi è finita al centro delle polemiche dopo le frasi infelici di Mughini, che le ha dato senza nessuna pietà della poco di buono, per poi affermare grande stima nei suoi confronti e ammettere di star semplicemente giocando. La concorrente del Grande Fratello ama ammaliare e ha una grande confidenza in sé stessa, al punto da sentirsi profondamente dispiaciuta per Mughini che con le sue parole avrebbe potuto far passare messaggi sbagliati sul suo conto. Anche Greta Rossetti, la ex di Mirko Brunetti che è quasi più presente in Casa dei concorrenti ufficiali, ha detto la sua sulla gieffina dandole della “gatta morta” per gli atteggiamenti avuti proprio con la sua ex fiamma.

Nel corso della puntata del Gf andata in onda ieri, che ha visto l’eliminazione a sorpresa di Giselda, Greta ha ribadito il suo pensiero in diretta tv, trovando grande sorpresa nei concorrenti che non si aspettavano tali critiche su Angelica. In favore della gieffina, tuttavia, è intervenuto il fidanzato Riaccado Romagnoli.

“Io e la mia famiglia siamo fieri di te e sappiamo chi sei davvero. Non avvelenarti l’anima pure con questi giochetti […] Io non accetto proprio la morale da una donna che ha fatto la tentatrice a Temptation Island. Certe cose devono rimanere nel mondo social. Ti voglio tranquillizzare. Lei dice che tu tocchi gli amici maschi. Io non ci vedo nulla di male, toccare un uomo significa provarci? Non è così che funziona […] Conosco bene le tue qualità e credimi che siamo tutti fieri di te”.

La dissertazione di Riccardo ha fatto commuovere veramente tutti, dato che per una volta non abbiamo assistito all’ingresso di un fidanzato geloso e possessivo, che avrebbe potuto cogliere la palla al balzo per creare polemica e cavalcare i suoi 10 minuti di notorietà, pretendo invece rassicurare la donna che si evince ama moltissimo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .