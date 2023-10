Grande Fratello: Heidi non ne può più di Massimiliano: “Situazione drammatica, ho l'ansia”

Gossip TV

Al Grande Fratello, la situazione tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese è ormai al limite.

Al Grande Fratello siamo giunti al 23esimo giorno e la situazione che si è creata tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese sembra ormai al limite. L'attore romano si invaghito di lei e sembra non riuscire in alcun modo a mollare la presa. Varrese ha palesato diverse volte il suo interesse per la modella che ha continuato a ribadire di non avere lo stesso trasporto nei suoi confronti.

Grande Fratello, Heidi Baci: "Io ci provo a parlare ma lui mi fa i giochetti... è pesante. Io mi sono rotta"

La Baci ha parlato di una situazione "drammatica" che non sa più come gestire.

Parlando con Ciro, Lorenzo, Valentina e Angelica, Heidi ha dichiarato:

"Io ho sottovalutato le sue emozioni, non mi aspettavo questa intensità di emozioni, capisci quello che voglio dire? A me non può succedere così, io ce l'ho la concezione del tempo, hai visto nel confronto, lo stavo a frenare io. Cesara gli ha chiesto Ma sei innamorato, ti ricordi? Se sorrido è per non appesantire il discorso... Se avesse qualche anno in meno forse, io adesso non me la sento e non voglio avere la responsabilità di una persona che ha una figlia perché devi amare tutti. Io sto bene. Non si può fare diversamente..lui confonde il fatto che sia andata da lui l'ultima volta, si illude...se vuole questo e lo fa stare meglio."

La 26enne di origini albanesi ha affermato che nel contesto del reality è tutto più difficile:

"Fuori questa situazione non sarebbe esistita perché quando mi rendo conto che a questa persona piaccio, esistono dei limiti e questa persona fuori non mi vede più, non faccio arrivare l'altro ad affezionarsi in una situazione dove ci sono dei limiti. Io fuori torno a casa e ti faccio capire subito. Queste cose nella mia vita non sono mai successe, non sono stupida, se io vedo che ci sono dei limiti con una persona...la prossima volta non esco con lui. Qui tutti i giorni mi vede, è una situazione drammatica. Io ci provo a parlare ma lui mi fa i giochetti... è pesante. Ho l'ansia. Io mi sono rotta, se non rispondo esco io male. Non c'è una via di mezzo...è difficile. Non ho voglia di uscire male, io ho chiuso, il mio l'ho fatto. Poi lui dice che sono io che lo chiamo...Io devo stare attenta, non posso essere io...io ho fatto tutto da tutti i lati, mille volte l'ho detto. Lui ha un'emozione fortissima che io ho sottovaluto."

