Grande Fratello, Heidi Baci frena Massimiliano Varrese: "Meno attenzioni, sei diretto e mi spiazzi"

La modella italo-albanese ha catturato le (esagerate) attenzioni di molti gieffini ma, a quanto pare, avrebbe interesse solo per un concorrente (che non sembra ricambiare). Al Grande Fratello vince chi fugge?

Grande Fratello, Heidi Baci respinge la corte esagerata Massimiliano Varrese

Oggi, Heidi ha affrontato il discorso con Massimiliano Varrese che ha più volte palesato un certo interesse nei confronti della sua compagna d'avventura. Anche nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality, la Baci ha dichiarato di sentirsi attratta dall'attore 47enne anche per un discorso di età (la gieffina ha 25 anni).

La ragazza, dopo aver sentito Massimiliano parlare di lei in terza persona, è intervenuta parlando direttamente con lui

"Ti piace stuzzicare, ti piace essere prepotente con le tue emozioni. Mi metti un po’ le spalle al muro, mi capisci? Io ti stimo molto provo molta simpatia nei tuoi confronti e sono lusingata perché ho le tue attenzioni. Questo è un dato di fatto. Perché da te gli do un grande valore. Perché ti stimo tantissimo e ti reputo un uomo molto intelligente. Semplicemente questo, un po’ meno. Un po’ meno attenzioni. Non mi stai addosso. Sei veramente diretto, mi spiazzi proprio...

Varrese a quel punto ha cercato di fare qualche passo indietro pur ribadendo di aver provato qualcosa nei suoi confronti

"No ci rimango male perché tu dici a me che sono molto diretto e prepotente quando tu ci vai proprio col martello. Io non voglio niente da nessuno qua dentro. Però se arriva una persona con qualcosa che mi attrae… però quando sei entrata, io ho sentito qualcosa. Che non ti so spiegare che cosa è."

Anche Claudio Roma ha palesato un certo interesse per Heidi e, anche in questo caso, la modella ha tenuto a precisare che il gieffino non rappresenta il suo ideale estetico.

Secondo quanto riferito da Fiordaliso e Ciro Petrone, però, alla ragazza non sarebbe affatto indifferente uno dei coinquilini che, per ironia della sorte, non sembra essersi accorto di lei o, almeno per il momento, voler cedere alle sue attenzioni. Di chi parliamo? Del modello e ingegnere parmense Vittorio Menozzi, tra i concorrenti più apprezzati (fisicamente parlando) di questa edizione...

