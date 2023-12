Grande Fratello, Greta Rossetti: "Mirko è stato sempre indeciso, c'è sempre stato qualcosa che non mi convinceva"

Gossip TV

Lo sfogo dell'ex tentatrice dopo l'incontro con la madre, avvenuto nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello.

Nel corso della 28esima puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha incontro la madre Marcella che ha cercato di metterla in guardia su ciò che avviene ed è avvenuto fuori dalla Casa ma, soprattutto, ha fatto capire alla figlia che Mirko non si comporta bene con lei e con la loro famiglia e che lei non si è mai del tutto fidata di lui.

Grande Fratello, Greta Rossetti: "Mia madre su Mirko aveva solo visto lungo"

Greta ha pregato la madre di non parlare più di Mirko e ha chiesto ad entrambi di evitare in qualsiasi modo guerre social. A distanza di qualche giorno dall'incontro con la mamma, Greta sembra aver messo decisamente più a fuoco tutta la situazione. Parlando con Rosanna Fratello, l'ex tentatrice ha confessato di aver capito che l'intento della madre era solo quello di proteggerla ed è convinta che Mirko debba solo chiederle scusa per averla fatta soffrire. Ecco cosa ha dichiarato la Brunetti, come riportato da Isaechia:

Mia mamma è venuta per proteggermi, io me ne sono accorta dal fatto che lei mi ha detto “esci se vuoi, puoi uscire [...]. E lei voleva farmi capire se tu non stai bene lì, pensava stessi male per Mirko, esci. Lei è venuta proprio a dirmi questo. E lei voleva dirmi qualcosa che è successo fuori. Ha visto che nonostante tutto mi dispiace per Mirko e l’ho difeso. Voleva dirmi non c’è bisogno di farlo, perché lui fuori non ti sta tutelando. Mia mamma l’ha sempre difeso Mirko. I primi periodi non si fidava tanto, perché lui era incerto, l’hanno visto tutti. Da mamma aveva quell’occhio in più… vacci piano, perché c’è qualcosa che mi puzza. E fondamentalmente qualcosa che mi puzza c’è sempre stato. Il fatto che lui era indeciso, è sempre stato indeciso. L’ha confermato facendo questo. Quindi mia mamma aveva solo visto lungo. Io non vedevo perché ero innamorata. E gliel’ha detto anche a lui. Il bello di mia mamma è che gliel’ha detto a Mirko. Non gli ha parlato alle spalle. Lui a me mi deve stare proprio lontana anni luce."

"Mirko mi ha detto “qualsiasi forma io vorrò che ci sia nella mia vita”. Sì ieri prima che succedesse tutto questo. A oggi non ci penso. Lui a oggi deve solo chiedermi scusa. Lui ieri doveva dirmi solo una frase “Greta, capisco tua mamma perché tua mamma è una mamma che ha visto la figlia soffrire”. Perché io ho pianto tanto e mia mamma l’ha visto. È una mamma che aveva solo 10 minuti per darmi forza e difendermi, e l’ha fatto. Io cercavo a difenderla nello zittirla."

