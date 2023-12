Grande Fratello, Greta Rossetti ha parlato della storia con Michele Morrone e lui "sarebbe rimasto molto infastidito"

Gossip TV

Sulla rubrica Chicche di Gossip pubblicata sul magazine Chi, è stato riferito che l'attore e sex symbol Michele Morrone non avrebbe reagito molto bene alle confessioni di Greta al Grande Fratello.

Grande Fratello, la reazione di Michele Morrone alle parole di Greta Rossetti

L'ex tentatrice, nei giorni scorsi, ha infatti confermato ai suoi compagni d'avventura di aver avuto un flirt con Morrone aggiungendo anche alcuni retroscena sul loro primo incontro.

Parlando con Federico Massaro, Greta ha raccontato:

"Con Michele…ci sono stata insieme tre mesi. Ecco, quello è vero e in quel caso dicono la verità... Ero tutta firmata e lui odia queste cose, non le sopporta. Una sera all’inizio lui mi ha chiesto ‘dormi da me vero?’. Io non sapevo come fare perché ogni sera facevo le videochiamate con il mio ex fidanzato“.

E ancora, sul loro primo appuntamento l'ex tentatrice ha raccontato:

"Nel tragitto in macchina mi chiede cosa volessi mangiare. Io dico “un sushi, non all you can eat”. Non per nulla, ma lui abita in un paesino e se in un ristorante il pesce non gira ti puoi sentir male. Sapete cosa ha fatto lui? Mi ha detto “tu fai la splendida? Io fino a due anni fa mangiavo latte e pane e tu fai la snob”. Dopo è successa una cosa assurda. “Adesso parcheggio davanti al kebabbaro, scendi e lo paghi pure tu”. Tu ti immagini uno così che ti porta in un ristorante stellato e invece mangi il kebab, ma è bellissimo“.

Greta ha poi svelato il motivo per cui è finita la loro frequentazione. Michele ha deciso di trasferirsi a New York e lei non l'ha seguito.

Il settimanale Chi, sulla rubrica Chicca di Gossip, ha riferito che le confidenze della Rossetti avrebbero infastidito molto il noto attore:

"Le confessioni di Greta. In una puntata del Grande Fratello Greta Rossetti ha raccontato di avere avuto una storia, durata tre mesi, con l’attore e sex symbol Michele Morrone. La relazione è finita quando lui le ha chiesto di seguirlo negli Stati Uniti per la promozione di un film. Come ha reagito Morrone di fronte a queste confessioni? Pare che si sia molto infastidito: da sempre l’attore è attentissimo alla sua privacy e non ama il gossip.

