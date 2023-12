Grande Fratello, Greta Rossetti delusa da Mirko Brunetti: "Mi sono sentita usata, si è rivelato quello che è" (VIDEO)

Gossip TV

Greta Rossetti destabilizzata dall'ultimo confronto avuto con Mirko Brunetti al Gf.

Stasera, lunedì 18 dicembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, Greta Rossetti è tornata a parlare di Mirko Brunetti rivelando di essersi sentita usata dal suo ex e di volersi concentrare, da ora in poi, solo sul suo percorso nella Casa di Cinecittà.

La delusione di Greta Rossetti

L'ultimo confronto al Grande Fratello con Mirko Brunetti ha letteralmente spiazzato e destabilizzato Greta Rossetti. L'ex tentatrice di Temptation Island ha avuto le conferme che cercava ma, allo stesso tempo, ha dovuto constatare il fallimento della sua storia d'amore. Parlando con Rosanna Fratello, infatti, la giovane concorrente ha confessato:

Non me lo aspettavo proprio, però ringrazio il Gf per avermi dato questa opportunità. Ora sono libera mentalmente. Mi sarei rovinata il mio percorso per niente, mi sono sentita una stupida, mi vergognavo a rientrare nella Casa. Mi sono sentita proprio usata, è come se avessi buttato nel cestino tutti questi mesi. Tutto quello in cui credevo non è mai esistito. Mi ha detto che è finita la magia. Una magia non può svanire in una settimana quindi vuol dire che non c'è mai stata. Mi ha preso in giro. Si è rivelato quello che è.

Leggi anche Mirko Brunetti innamorato di Perla Vatiero, la rivelazione

Se Greta ha ammesso di essersi resa conto di essere stata influenzata dagli avvenimenti che riguardavano il triangolo, Rosanna le ha suggerito di non focalizzarsi su una cosa che non esiste:

È un bene che tu sappia quello che ti aspettavi di sapere. Che senso ha focalizzarsi su una cosa che non esiste? Sei una ragazza intelligente...ci sono dei momenti di incertezza...magari lui ci ha provato. Io l'ho sempre visto come un bravo ragazzo, per bene, magari era confuso. Sei giovane, hai tutto il mondo davanti a te e quando arriverà la persona giusta te ne accorgerai.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.