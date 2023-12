Grande Fratello, Greta Rossetti decisa: "Non voglio più un uomo che mi completa, basta" [VIDEO]

Gossip TV

Greta Rossetti al GF sembra aver preso una decisione definitiva sul suo rapporto con gli uomini...

Al Grande Fratello, Greta Rossetti sembra aver preso una decisione definitiva sul suo modo di relazionarsi con gli uomini. Confidandosi con Monia La Ferera, la gieffina ha deciso di dimenticare Mirko Brunetti non nel suo solito modo, ma concentrandosi su sé stessa.

GF, Greta Rossetti ha deciso: "Da ora voglio pensare a me, essere forte da sola"

Parlando con l'hostess di volo, Greta Rossetti si è confidata sul rapporto che ha sempre avuto con gli uomini e sulla decisione che ha preso dopo la fine della sua storia d'amore con Mirko Brunetti, eliminato dal reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini:

"Adesso non voglio saperne più nulla di nessuno, solo della mia famiglia e dei miei amici. Basta fare chiodo schiaccia chiodo per dimenticare un uomo."

A questa frase, Monia le ha chiesto se è mai stata single e candidamente Greta ha rivelato di essersi sempre lanciata in una relazione per dimenticare quella precedente:

"Non voglio più stare male così, ora devo concentrarmi su me stessa. Ho sempre avuto bisogno di un altro uomo per dimenticare un altro. Non tornerò sui miei passi neppure sotto tortura. Questa situazione mi ha fatto troppo male. Non ho bisogno di un uomo che mi completa..."

Anche Monia ha concordato con lei, ricordandole che: "Non devi aspettare nessun uomo. Non devi stare ai comodi di nessuno, se non i tuoi".

