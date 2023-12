Grande Fratello, Greta Rossetti: "Con Mirko mi sono sentita usata e gettata"

Gossip TV

Le riflessioni in confessionale di Greta Rossetti dopo l'ultima puntata del Grande Fratello.

Nel daytime odierno del Grande Fratello, è andata in onda lo sfogo post-puntata di Greta Rossetti. L'ex tentatrice monzese. ha avuto modo di avere un confronto con Mirko Brunetti in collegamento con la Casa. Mirko ha deciso di chiudere la loro storia d'amore, deluso da alcuni comportamenti di Greta durante la sua permanenza nella Casa.

"Uscendo da Temptation non siamo stati bravi a gestire tante cose e siamo stati condizionati - ha dichiarato Mirko - da persone che pensavo ci volessero del bene. Voglio dirti di trovare te stessa. Usa questo percorso per scoprire chi vuoi diventare. Ma stando fuori mi sono reso conto che quella magia che abbiamo provato si è rotta e non siamo mai riusciti a riprenderla. Penso che quello che ci siamo detti quando abbiamo chiuso la nostra relazione, anch’io devo ritrovare me stesso e penso che con queste consapevolezze e senza alcuna rabbia sia arrivato il momento di mettere un punto al nostro rapporto”

Greta, in confessionale, ha poi commentato le parole di Mirko che sicuramente non si aspettava:

Tralasciando quello che io ho passato in per un mese e mezzo, in una settimana ha deciso di chiudere chi dei due quindi non ha lottato? E anche ad oggi io credo che quella magia c'era e per me c'e ancora da parte mia ma svanirà sicuramente perché mi ha deluso tanto.

"Mi ha usata, stra usata e gettata."

"Se Mirko ha messo un punto è perché ha capito lei che non è la persona giusta per lui. Lei alterna tra non lo voglio più a lo amo, non provo più niente, siamo due persone diverse, poi magari è ancora innamorata io questa cosa qui non l'ho capita", ha commentato Perla Vatiero, Monia La Ferrera, invece, ha avuto modo di trascorrere molto tempo con l'ex tentatrice ha assicurato che lei ci credeva ancora molto nel rapporto con Mirko:

"Mirko gli ha dato una grande batosta, lei giustamente c'è rimasta male, era sicura che Mirko scegliesse lei ed era anche pronta ad uscire"

