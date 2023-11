Grande Fratello, Grecia Colmerales inconsolabile in Lacrime, ''Non voglio'' (VIDEO)

Gossip TV

Grecia Colmerales teme che Ciro Petrone possa lasciare per sempre la casa del Grande Fratello.

Grecia Colmerales è inconsolabile. La concorrente del Grande Fratello ha superato momenti difficili nella casa più spiata d’Italia e ha fatto amicizia con un ristretto numero di persone, non capita da tutti gli inquilini. Per questo, sapendo che Ciro Petrone potrebbe lasciare per sempre il programma, scoppia in lacrime disperata.

Grande Fratello, Grecia Colmerales in lacrime per Ciro Petrone

Puntata dopo puntata, settimana dopo settimana, i concorrenti del Grande Fratello iniziano ad abituarsi alla casa più spiata d’Italia, alle sue dinamiche e agli inquilini con cui stanno condividendo l’esperienza su Canale 5. Per questo quando ci sono Nomination particolarmente difficili molti di loro vivono malissimo questa esperienza, come nel caso ultimo di Grecia Colmerales. L’attrice ha superato indenne un numero di votazioni incredibili, arrivando forse a raggiungere o ad avvicinarsi a qualche record già stabilito nelle edizioni precedenti, poco compresa dai gieffini che spesso non hanno visto di buon occhio la sua esuberanza.

Grecia si è molto affezionata a Ciro Petrone tra gli altri e, consapevole che potrebbe essere proprio l’attore a lasciare il GF dato che nelle ultime settimane non ha brillato nelle dinamiche della Casa, è scoppiata in lacrime inconsolabile. Mentre Massimiliano Varrese parla della situazione in Casa, da quando alcuni concorrenti hanno preso le distanze da lui giudicandolo manipolatore e fin troppo giocatore per i loro gusti, Grecia è preoccupatissima e Ciro cerca di rassicurarla.

L’attore, infatti, promette alla collega che comunque andrà loro continueranno a frequentarsi anche lontano dalle telecamere. Nel frattempo interviene anche Giuseppe Garibaldi, altro in Nomination insieme a Jill Cooper, che rassicura Grecia dichiarando che potrebbe essere anche lui ad uscire. La gieffina, tuttavia, non ne sarebbe felice e commenta dichiarando che, nonostante tra loro non vi sia un gran rapporto, non vorrebbe vederlo fuori dal GF dato che può ancora dare tanto. Insomma, chi tra Giuseppe, Ciro e Jill lascerà il Grande Fratello questa notte?

