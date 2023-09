Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi svela un retroscena sulla sua partecipazione: "Quando Signorini è arrivato vicino a me.."

Gossip TV

La confessione di Giuseppe Garibadaldi sul suo ingresso nella Casa del Grande Fratello.

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 18 settembre 2023 su Canale 5. Nell'attesa, il concorrente Giuseppe Garibaldi ha svelato un retroscena inedito sul suo ingresso nella famosa Casa di Cinecittà.

Giuseppe Garibaldi e le parole sul Gf

Tempo di confessioni per Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. A poche ore dalla nuova diretta, che andrà in onda stasera su Canale 5, il concorrente ha prima dichiarato di volersi tatuare il logo del reality show condotto da Alfonso Signorini e poi svelato alcuni retroscena sul suo ingresso nella Casa.

Come riportato da Biccy, il concorrente ha ammesso che sapeva già della sua partecipazione alla nuova edizione del Gf, ma che ha finto di non sapere nulla con le persone sedute accanto a lui nel pubblico in studio:

Mi tatuerò la data del GF qui sul braccio, un occhio grande con la data in cui sono entrato [...] All’inizio è entrato in studio e ha detto ‘qui tra il pubblico c’è uno dei concorrenti, tra poco lo faremo entrare nella casa del Grande Fratello’. Tutti hanno cominciato a guardarsi intorno. Io ero in seconda fila. un po’ ridevo, ma tremavo pure di ansia. Perché mi dicevo ‘questo tra un po’ mi chiama e mi farà qualche domanda e dovrò parlare in diretta’. C’erano due ragazze che mi guardavano e io ho detto ‘no tranquille che non sono io il concorrente’...

Poi Signorini ha detto ‘adesso andiamo a scoprire chi è il nuovo concorrente’. Le luci si sono abbassate e lui vagava per lo studio. Quando è arrivato vicino a me l’ho guardato e ho esclamato ‘no!’. Mi ha chiesto nome e cognome e l’ho detto. Siamo andati al centro studio, mi ha fatto delle domande e ha mostrato la mia clip. Però devo dire che è stato bello entrare dallo studio. Ero felicissimo e pieno di ansie. Dopo mi hanno portato verso la casa e sono entrato. Però ho aspettato un po’, non è stata veloce come situazione devo ammettere.

