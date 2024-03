Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi: "Potrei essere l'uomo per lei, ma..." [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata del Grande Fratello, in onda stasera su Canale5, Giuseppe Garibaldi ha aperto il suo cuore e ha rivelato di avere ancora un legame con Beatrice Luzzi.

Nelle ultime settimane i fan del Grande Fratello hanno notato un riavvicinamento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: i due, nel primo mese all'interno della Casa, avevano intrecciato una relazione, naufragata ben presto a colpi di cattiverie e incomprensioni. La tensione tra i due concorrenti si era allentata solo dopo il malore di Giuseppe, che lo aveva portato a trascorrere alcuni giorni lontani dal GF. In questi giorni, tuttavia, Luzzi e Garibaldi hanno avuto modo di confrontarsi, durante la festa a tema Saloon nella Casa e la loro vicinanza è stata notata anche da Alfonso Signorini.

GF, Giuseppe Garibaldi ancora innamorato di Beatrice Luzzi? Lui confessa: "Potrei essere l'uomo per lei, ma..."

Nel confronto nel tugurio della Casa, Giuseppe ha chiesto scusa a Beatrice per gli errori passati, ammettendo che se potesse tornare indietro farebbe tutto in maniera diversa. Il bidello le ha chiaramente detto di aver sbagliato con lei e di non averla protetta, svelando anche di aver davvero provato dei sentimenti per Beatrice. I due sono rimasti per diverso tempo nel tugurio, scambiandosi anche diversi baci sulla guancia, lontani dalle telecamere.

Questa sera, durante la diretta su Canale5, Alfonso Signorini ha chiesto un confronto in separata sede a Giuseppe Garibaldi e a Beatrice Luzzi. Mentre l'attrice era in confessionale, il bidello è stato chiamato in mistery e il conduttore gli ha mostrato il video in cui lui e Beatrice si sono confrontati. Notando l'emozione di Garibaldi, il conduttore gli ha chiesto spiegazioni:

"Lei è stata l'unica persona qui dentro per cui ho avuto attrazione e sentimenti, ci sono stati dei sentimenti. Parlo al passato perché ormai è così, siamo alla fine, è facile parlarne ora..."

Il conduttore l'ha rimproverato perché Giuseppe ha dichiarato di non sentirsi all'altezza di Beatrice:

"Il cuore parla da solo, non hai bisogno di lauree e diplomi, non sprecare un'occasione del genere, anche per fuori. Non perdere questa occasione, perché non dovresti avere le credenziali per esprimere ciò che vuoi?!"

Giuseppe ha dichiarato apertamente che vicino a Beatrice potrebbe esserci solo un uomo sicuro, forte, che non le faccia mai mancare nulla, provocando la domanda di Signorini: "E tu non potresti essere tu quell'uomo?". Preso in contropiede, Garibaldi ha commentato:

"Sì che potrei, certo che potrei...posso, al momento niente e nessuno me lo vieta. Però, in passato tra differenza d'età ed esperienza e le varie letture, mi sentivo molto più debole, oggi so che non è così..."

