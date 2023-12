Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi spiazza: "Nel mio paese non ci sono ragazzi gay, ma le cose stanno cambiando"

Gossip TV

Nella casa del GF, Giuseppe Garibaldi ha spiazzato i coinquilini con una confessione inaspettata. Ecco cosa ha dichiarato.

Nella casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi si è confrontato con Letizia Petris a proposito dell'omosessualità e ha spiazzato la coinquilina con una dichiarazione sul suo paesino d'origine.

GF, Giuseppe Garibaldi spiazza Letizia Petris: "Nel mio paese era visto male essere amici di un ragazzo gay"

Negli ultimi giorni, il tema dell'omosessualità è emerso in diverse occasioni, soprattutto, a causa dei commenti omofobi di Mirko Brunetti verso Vittorio Menozzi. Parlando con il bidello, Letizia - che come è noto abbia avuto una relazione con una ragazza di nome Nicole - ha espresso la sua opinione sull'argomento, ricordando quante incomprensioni ci sono state con suo padre per la sua storia d'amore. A sua volta, Giuseppe ha svelato che, nel piccolo paesino della Calabria da cui proviene, non era considerato positivo essere amici di un ragazzo omosessuale e ha spiazzato la coinquilina affermando:

"Nel mio paese non ci sono ragazzi gay, o almeno non dichiarati. Però voglio dire che adesso la mentalità sta cambiando anche al sud. Tutti i giovani viaggiano, tornano, vedono le cose in maniera diversa, si approcciano con nuovi modi e capiscono. Magari la mentalità più vecchia scompare. Anche i genitori vedendo i figli che cambiano poi si adattano"

Su un suo eventuale coming out, il gieffino ha poi ammesso che i suoi genitori inizialmente farebbero fatica ad accettare la cosa, ma poi per amore suo cambierebbero idea:

"All’inizio non viene ben visto in certi luoghi. Poi però con il tempo se ami un figlio davvero devi aprirti e accettare"

