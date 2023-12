Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi sbotta: "Io non ci provo con tutti, io voglio divertirmi" (VIDEO)

Gossip TV

Il concorrente ammette di non aver gradito i commenti legati al suo avvicinamento a Perla Vatiero al Gf.

L'avvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero non è passato inosservato agli altri concorrenti del Grande Fratello, che si sono lasciati andare a diverse insinuazioni nella Casa. Commenti che hanno infastidito, e non poco, il ragazzo che ha chiarito una volta per tutte le sue reali intenzioni.

Il fastidio di Giuseppe Garibaldi

A pochi giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda sabato su Canale 5, Giuseppe Garibaldi si è lasciato andare a un duro sfogo con la sua amica Anita Olivieri. Il motivo? Al giovane concorrente calabrese non sono per niente piaciuti i commenti e le insinuazioni legate al suo forte avvicinamento a Perla Vatiero:

Mi meraviglio proprio. Io sono una persona altruista. Io non ci provo con tutti, io voglio divertirmi. Io lo so quando voglio veramente una persona che faccio. Se a me piace una persona, si capisce. Lo sai perché parlano? Perché vedono Paolo che dà maggiori attenzioni a Letizia, io invece le do a te, a Rosy, a Perla...

Avendo compreso la sua posizione, Anita ha cercato di rassicurare Giuseppe invitandolo a essere sempre se stesso e a non preoccuparsi del giudizio degli altri concorrenti del Gf:

Tu non ci provi, sei carino con tutti che è diverso. Alcune cose qui dentro sono veramente inutili, non voglio sprecare il mio tempo con queste cavolate. Puoi avere tutte le amicizie che vuoi. Io non ho problemi se tu fai cose con altre. Giuseppe è fatto così, gli piace dare attenzioni alle persone ed è una bellissima cosa. Ce ne fossero di più di uomini così! Ma poi siamo in tv, è intrattenimento.

