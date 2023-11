Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi prova a baciare Beatrice Luzzi, lei è furiosa: "Rischi grosso, vattene" [VIDEO]

Gossip TV

Durante la notte di Halloween nella Casa del GF Giuseppe Garibaldi ha provato a baciare Beatrice Luzzi, provocandone la reazione furiosa. Ecco cosa è successo!

Nella casa del Grande Fratello si è tenuta la tradizionale festa di Halloween nella notte del 31 ottobre e gli inquilini si sono organizzati per dar vita a dei costumi spaventosi e godersi una serata diversa dal solito. Nel post-party, mentre Beatrice Luzzi si struccava nel bagno della casa del programma di Canale5 targato Mediaset è stata raggiunta da Giuseppe Garibaldi. Il bidello ha iniziato a scherzare e a provocarla, arrivando a baciarla sul collo in più di un'occasione e causando la reazione infastidita dell'attrice.

GF, Beatrice Luzzi reagisce furiosa alle avanches di Giuseppe Garibaldi

Beatrice Luzzi ha dichiarato nella scorsa puntata, incalzata da Alfonso Signorini, di non voler più avere nulla a che fare con Garibaldi, essendo rimasta delusa dal suo comportamento e dalle sue bugie. Il gieffino, terrorizzato al pensiero di uscire dal reality, ha ritrattato alcune sue dichiarazioni e ha affermato di avere una lettera per la gieffina, consegnatale da Garibaldi nel post puntata.

La situazione tra loro è rimasta tesa, ma l'attrice ha cercato di ignorare la presenza del bidello e si è concentrata sui preparativi per la festa di Halloween, in cui ha interpretato la Regina di cuori. Mentre era nella zona beauty della casa, è stata raggiunta da Garibaldi e il bidello si è lasciato andare a commenti scherzosi, provocandola e arrivando a baciarla sul collo e abbracciarla. L'attrice ha reagito in maniera infastidita, chiedendo al ragazzo di allontanarsi e andare a infastidire qualcun altro, magari il suo amico Alex Schwazer, altro inquilino con cui Beatrice ha avuto degli screzi nelle ultime settimane:

"Vai da Alex, vai a salutare lui. Tu e il suo video"

Poi rivolgendosi ancora al bidello, Beatrice gli ha intimato di allontanarsi, in maniera molto aggressiva:

"Guarda, veramente rischi di essere picchiato a sangue, veramente. Portatemi via questo qua, perché veramente lo piccio. Pigli li schiaffi veramente, vai a fare in c***. Te ne vai?"

Scopri le ultime news su Grande Fratello