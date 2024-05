Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi: "Non permetto più a nessuno di parlare male di me o Beatrice"

Gossip TV

Intervento a gamba tesa del bidello calabrese Giuseppe Garibaldi sulle recenti dichiarazioni di Paolo Masella, che ha attaccato Beatrice Luzzi. Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello sembra che il clima sia ancora teso nonostante il reality show si sia concluso da quasi due mesi.

Dopo l'attacco di Paolo Masella a Beatrice Luzzi, è intervenuto a gamba tesa Giuseppe Garibaldi che dopo la fine del Grande Fratello sembra essersi finalmente ritrovato con l'attrice romana. La natura del loro attuale rapporto non è del tutto chiaro, ma i due ex gieffini hanno pubblicato di recente alcune foto insieme che hanno fatto tornare a sperare i fan che sognano un ritorno di fiamma tra l'attrice e il bidello calabrese.

Grande Fratello, furia di Giuseppe Garibaldi su Instagram

Masella, intervistato da Alessia Prete e Martina Nasoni nel programma radiofonico RDS Next, ha dichiarato che Beatrice nel reality si è comportata in maniera cattiva e che non si meritava la vittoria al Grande Fratello. All'attrice romana ha anche voluto dare un consiglio, ovvero quello di essere più buona di cuore e più comprensiva. Queste dichiarazioni hanno ferito Beatrice che oggi su Instagram non ha nascosto la sua amarezza nel sentirsi ancora dire certe cose.

"Non vi nascondo che stanotte un po’ ho pianto. Perché ho talmente tanto dolore accumulato, tante ferite, tante ingiustizie dette su di me ingiustificate. Quando escono queste tematiche mi rendo conto che ho accumulato così tanto dolore dentro che ci metterò un bel po’ a smaltirlo. Devo dire che questa esperienza comunque mi ha lasciato un segno [...] Soltanto che effettivamente io mi sto ancora mantenendo a galla. O meglio sto iniziando a nuotare, forse ho cominciato a nuotare a rana. Non ancora a stile libero. Datemi ancora un po’ di tempo, grazie"

Parole che non hanno lasciato indifferente Giuseppe che sempre sui social ha voluto far presente a tutti di non tollerare più cattiverie nei suoi confronti e nei confronti della Luzzi:

"Non permetto più a nessuno di parlare male di lei, di me, di noi. Amici, fandom, gossippari, persone qualunque che ancora dopo il GF tendono a screditarci. Che ognuno si faccia la propria vita privata, e cercate di avere un po' di tatto e di umanità, per gente che sta in silenzio e non alimenta nulla contro nessuno, nonostante è tutti i giorni sotto giudizio. Io vi consiglio “Cercate di guardare la trave che avete nel vostro occhio, piuttosto che guardare la pagliuzza nell’occhio altrui”.

Un messaggio, quello del 30enne calabrese che ha stupito molti utenti che hanno seguito fedelmente il reality show di Alfonso Signorini. Uno dei motivi infatti che hanno portato alla rottura Giuseppe e Beatrice, è stato che l'attrice romana non si è mai sentita tutelata e difesa da lui davanti agli attacchi degli altri ex inquilini, in particolare Anita Olivieri che con Garibaldi aveva stretto un legame molto profondo. Dopo aver preso le distanze dalla Olivieri, Garibaldi ha esteso anche agli altri ex gieffini il desiderio di prendere le distanze da tutti e concentrarsi unicamente su Bea.

