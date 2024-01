Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi nominato uomo più affascinante della Casa: arriva un’epica stroncatura

Gossip TV

Vladimir Luxuria non risparmia uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello. Cosa ha detto a Pomeriggio 5 sul gieffino.

Giuseppe Garibaldi è senza dubbio uno dei principali protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello. Il calabrese suscita pareri contrastanti nel pubblico e, mentre in Casa viene eletto come l’uomo più affascinante da alcune gieffine, a Pomeriggio 5 viene asfaltato da Vladimir Luxuria. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Vladimir Luxuria lapidaria su Giuseppe Garibaldi

Tra i protagonisti più discussi della nuova edizione del Grande Fratello c’è, senza dubbio, Giuseppe Garibaldi. Il gieffino calabrese si è fatto notare grazie al flirt con Beatrice Luzzi, con la quale si è preso e lasciato più volte nel corso dei mesi, fino a diventarne uno dei principali antagonisti. Sebbene Giuseppe abbia spaccato l’opinione del pubblico, tra chi lo trova a dir poco insopportabile e calcolatore e chi, invece, crede al suo buon cuore, le donne della Casa sembrano comunque apprezzarlo.

Alcune di loro, infatti, hanno votato proprio per Garibaldi come uomo più affascinante della casa, descrivendolo come un ragazzo d’altri tempi, bravissimo corteggiatore che sa come mettere una donna al centro dell’attenzione nel modo giusto. I fan di Beatrice dissentirebbero ma del resto de gustibus. A dissentire è anche Vladimir Luxuria che, ospite del salotto di Pomeriggio 5, ha commentato la scelta delle donne della casa lanciando una pesantissima stoccata a Garibaldi.

“Io vorrei rivolgermi a quelle inquiline. Vorrei dire loro che se hanno bisogno di un Giuseppe per sentirsi donne, hanno sbagliato tutto”, ha dichiarato Vladimir davanti ad una sorpresa Myrta Merlino. La presentatrice ha rimproverato la sua opinionista per essere stata lapidaria, per poi associarsi al suo pensiero, ammettendo di trovare ben poco affascinante il gieffino. Nel frattempo, Beatrice ha raccontato di aver avuto un attacco di panico molto forte, facendo preoccupare i fan del GF che temono possa rinunciare poco prima della Finale.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .