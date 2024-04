Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi: "L'esperienza più bella e surreale della mia vita"

Gossip TV

Giuseppe Garibaldi torna sui social e ricorda, ancora una volta, la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello.

Giuseppe Garibaldi è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Grande Fratello, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Eliminato a un passo dalla finalissima, il concorrente calabrese è riuscito a conquistare tutti, sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà, con la sua spontaneità e ironia.

Le nuove dichiarazioni social di Giuseppe Garibaldi

Il Grande Fratello è finito, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. A distanza di alcune settimane dalla finale, che ha visto trionfare la giovane Perla Vatiero, Giuseppe Garibaldi è tornato sui social per fare un piccolo bilancio del suo percorso e ringraziare tutti per il sostegno e l'affetto ricevuto durante la sua permanenza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

All’esperienza più bella e surreale della mia vita. 7 mesi di Grande Fratello, 7 mesi di un avventura surreale! Un viaggio che mi ha dato l‘opportunità di crescere, di imparare, di migliorarmi! Un’esperienza che porterò sempre con me, così come porterò con me tutte le persone che mi hanno voluto veramente bene, che hanno creduto in me e ancora oggi mi sostengono! Che questi 7 mesi siano la fine di un’esperienza inimitabile e l’inizio di una nuova vita. Con immenso amore. Giuseppe.

Ricordiamo che proprio Giuseppe è al centro del gossip per la sua amicizia con Anita Olivieri. Stando alle ultime indiscrezioni, il calabrese per tenersi buoni i fan starebbe mentendo circa il suo rapporto con la giovane romana. Se Anita ha rivelato di essere in contatto con lui e di aver già organizzato un’ipotetica reunion in Calabria, Giuseppe ha detto invece di non averla più sentita dopo il reality. Chi dei due mente?

