Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi difende Anita Olivieri dalle critiche di Beatrice Luzzi: "I fatti parlano" (VIDEO)

Scontro al Gf tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi per "colpa" di Anita Olivieri.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 4 dicembre 2023 su Canale 5. Tra le concorrenti ancora in gioco nella Casa di Cinecittà anche la giovane Anita Olivieri, che è finita al centro di una discussione tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

Anita Oliveri sotto accusa

Anita Olivieri è finita ancora una volta nel mirino di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Tutto è nato quando l'attrice ha raccontato alla new entry Rosanna tutte le difficoltà incontrate con il giovane concorrente calabrese. Beatrice non ha poi perso occasione per attaccare Anita, rea di aver contribuito alla fine della loro relazione:

Lui nega la realtà. Io non ho mai parlato male di Anita, lei invece da quando è arrivata ha cominciato a dire in diretta che si sarebbe vergognata a essere mia figlia, che facevo paura e origliavo, che sono una giocatrice spietata e che ho usato prima Giuseppe e poi Vittorio...Continua a difenderla. Lui continua a difendere una strega, si è giocato tutto per lei. Ha avvelenato il nostro rapporto. Poi, a dirla tutta, è una persona scorretta, guarda ieri sera, ho sperato vivamente che la eliminassero.

Le parole della Luzzi, che ha descritto Anita come una persona maleducata e irrispettosa, hanno provocato la reazione di Giuseppe. Infastidito, il concorrente del Gf ha infatti difeso la sua amica dalle accuse e invitato l'attrice a essere più obiettiva:

Sai qual è la differenza? Tu vuoi vederla per forza a modo tuo. Basta, la vediamo in maniera diversa. Anita ha messo più volte la pace tra di voi. Ma davvero stai dicendo queste cose? Ti stai sbagliando di grosso...Non la sto difendendo perché è una mia amica, ma perché sono i fatti che parlano..Assolutamente non è come dici te.

