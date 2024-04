Grande Fratello, Giulia Salemi si sbilancia su Beatrice Luzzi: "Mi incuriosisce perché..."

Gossip TV

Giulia Salemi parla della sua crisi passata con Pierpaolo Pretelli e vuota il sacco sull'ultima edizione del Grande Fratello.

Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip. Intervistata da Vanity Fair, l'amata influencer e modella ha commentato l'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e spiegato come ha superato la crisi con Pierpaolo Pretelli, l'ex gieffino al quale è legata da circa tre anni.

La verità di Giulia Salemi sulla crisi con Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui si è raccontata senza filtri. L'ex opinionista dei social della settima edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato di aver attraverso dei momenti difficili con il suo amato Pierpaolo Pretelli e spiegato il reale motivo per cui non ha voluto smentire pubblicamente i gossip sulla loro crisi:

In una relazione ci sono sempre tre fasi: l’entusiasmo iniziale, lo stazionamento che permette di mettere le basi per quello che sarà, e la crisi. Noi abbiamo affrontato quest’ultima, e abbiamo capito che avevamo due strade: uscirne vincenti o sconfitti. Quando non ti senti realizzato e gratificato è facile riversare il nervosismo e la frustrazione sulla persona che hai affianco. Ed è per questo che a un certo punto ci siamo chiesti come fare per risolvere i nostri problemi. La soluzione? Parlarne immediatamente. Se c’è qualcosa che non va occorre dirla subito e chiedere scusa. Dopo tre anni, cerchiamo di tenere delle cose per noi.

Sembra che la gente non aspetti altro che vederti fallire per goderne: è una cosa molto avvilente avere a che fare con questi sciacalli, ed è per questo che sentiamo il bisogno di tutelarci. Questo mi ha insegno a riapprezzare la normalità delle piccole cose della vita. Mi hanno insegnato che una notizia negata è una notizia data due volte, quindi è meglio far nascere e morire queste cavolate senza intervenire e senza dare soddisfazione. Preferisco lavorare sodo anziché perdere tempo a rispondere a chi non vede l’ora di attaccarmi.

La rivelazione di Giulia Salemi su Beatrice Luzzi

La Salemi ha colto l'occasione per dire la sua anche sull'ultima edizione del Grande Fratello. A proposito del reality show e dei suoi protagonisti, l'influencer ha svelato che tra gli ospiti del suo podcast ci sarà anche la finalista Beatrice Luzzi:​

Avendo fatto due edizioni come concorrente e un’altra come esperta social in studio ho un debole per il GF, che mi diverto sempre a guardare [...] Quest’anno il format è cambiato molto rispetto al passato, ed è per questo che lo sforzo doveva essere ripagato...Beatrice mi incuriosisce molto. È una donna di 50 anni che ha un grande vissuto di cui mi interessava parlare. Ha toccato la fama vera, si è allontanata dal mondo dello spettacolo per vent’anni e poi è tornata. Nel podcast le chiedo i motivi di quella sparizione, se sia stata una sua scelta, e lei è stata molto generosa, parlando anche del rapporto con sua madre oltre che dell’esperienza al GF che sta ancora metabolizzando.

