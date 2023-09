Gossip TV

L'ex volto social del GF, Giulia Salemi, ha voluto chiarire alcune affermazioni dopo che un suo commento era stato manipolato per dar vita a un titolo clickbait. Ecco cosa è successo!

Nelle scorse ore Giulia Salemi, ex gieffina e volto social del Grande Fratello, è finita nella bufera per una dichiarazione rilasciata durante la Milano Fashion Week a Fanpage.it e che riguarda proprio il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Infastidita dal modo in cui le sue parole erano state manipolate, l'influencer ha sbottato contro i titoli clickbait.

Grande Fratello, Giulia Salemi sbotta contro i titoli clickbait: "Non mettetemi in bocca parole che non ho detto"

Lo scorso luglio Giulia Salemi aveva annunciato che non sarebbe più stata parte del programma come volto sociale e avrebbe voluto concentrarsi sul suo personale brand e su diversi nuovi lavori. Recentemente, l'influencer ha debuttato a La Vita in Diretta in onda anche il sabato pomeriggio, ma nonostante sia passata alla rete rivale di Mediaset, tra Salemi e il conduttore Alfonso Signorini non c'è stato alcun risentimento, ma anzi Giulia ha ringraziato con il cuore il programma e il suo conduttore per averla accolta nella loro famiglia.

Durante la Fashion Week, intervistata da Fanpage.it, Giulia Salemi avrebbe rilasciato un breve e secco commento sulla nuova edizione del Grande Fratello: il suo "no comment" ha fatto il giro del web, provocando una bufera contro Salemi e così l'influencer ha deciso di replicare sui social, per chiarire qual era la sua versione. Sui social, Giulia Salemi ha dunque rivelato:

'Ragazzi, scusate, devo andare...' è diventato 'No comment'. Durante una sfilata della FW vengo fermata da un giornalista di Fanpage (testata che stimo) che mi chiede due battute sullo show appena visto. Nonostante fossi davvero di corsa, perché questa è una settimana frenetica dove si vive a 100 all'ora, dico comunque di sì, perché il tema mi sta a cuore. L'intervista è anche bella ma, come spesso accade, la mia gentilezza ed educazione che ha ispirato la fantasia dei giornalisti cinici in cerca di clickbait cambiando una frase che ovviamente diventa titolo da strumentalizzare da una stampa poco attenta alla verità e più interessata al clamore. CHE NESSUNO SI PERMETTA di mettermi in bocca parole per creare zizzania nei confronti di un programma e di un conduttore a cui devo solo grtitudine. Grazie!"

Scopri le ultime news su Grande Fratello