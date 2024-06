Grande Fratello, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in dolce attesa? Spuntano degli indizi sui social!

Gossip TV

Da alcuni indizi social, sembrerebbe che i due ex concorrenti del GF Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbero essere in dolce attesa! Ecco cosa sappiamo!

Una delle coppie più amate del GFVip potrebbe essere in dolce attesa? Stiamo parlando di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L'ex volto delle opinioni social del Grande Fratello e uno dei suoi ex concorrenti sono felicemente insieme da diversi anni e da alcuni indizi social sembra che la loro coppia potrebbe presto accogliere un nuovo membro.

GF, Giulia Salemi e Pierapolo Pretelli in dolce attesa?

Secondo diversi rumors, sembrerebbe che l'ex gieffina Giulia Salemi possa essere incinta del compagno Pierpaolo Pretelli. Il rumors circolerebbe già da diverse settimane, alimentato prima da alcuni scatti che sembravano evidenziare una sospetta rotondità del ventre dell'ex gieffina e, ora, anche da alcuni indizi sui social che hanno fatto pensare che la coppia sia pronta a compiere un passo importante, quello di diventare genitori.

Tra questi famosi indizi, come riporta Novella2000, ci sono i like e il segui che Giulia Salemi ha messo alla pagina dell'influencer statunitense Stephanie Ike, esperta, come riporta il sito di "consigli che dà alle mamme su come gestire i figli, sopratuttto, quando sono neonati". Poi i fan hanno notato che, dopo i primi riferimenti al pancino sospetto di Giulia Salemi, l'influencer sembra aver deciso di adottare uno stile di abbigliamento completamente diverso.

Ed ecco che sono apparsi abiti oversize o camicie appartenenti a Pretelli, tutto forse per nascondere la pancia ancora ai primi mesi di gravidanza? Al momento i due non hanno ancora rilasciato alcun commento, ma in occasione della sua intervista a Non lo faccio x moda, Giulia Salemi ha parlato della sua storia con Pierpaolo Pretelli ammettendo: "Ora siamo in un momento sereno, risolto [...], siamo più maturi e pronti anche a fare un passo in avanti". Che si riferisse al desiderio di diventare genitori?

GF, i Prelemi e la loro storia d'amore

I due si sono conosciuti all'interno della Casa del GFVip nell'edizione del 2020/2021. Il feeling e la complicità sono stati immediati e poco dopo i due hanno formato una coppia. La loro esperienza al GF è proseguita quando Giulia Salemi ha ricoperto il ruolo di opinionista social per il reality di Canale5 e i due hanno sempre avuto ricordi positivi del loro periodo nella Casa, visto anche che dopo il GFVip le loro carriere hanno avuto una svolta positiva.

Dal punto di vista sentimentale, i due ex gieffini, in realtà, non hanno vissuto sempre momenti idilliaci e privi di problemi: di recente, infatti, hanno ammesso che il loro rapporto stava incontrando diverse difficoltà, ma che avevano tutte le intenzioni di risolvere questa crisi e continuare a stare insieme.

A raccontare alcuni retroscena sulla loro storia è stata proprio Giulia Salemi, ospite del podcast Non lo faccio x moda. L'ex concorrente del GF ha deciso di svelare quanto importante sia Pierpaolo per lei, perché è stato il suo primo vero amore, ma la convivenza tra loro ha spesso portato anche litigi e incomrpensioni. Giulia Salemi ha poi ammesso che alcuni dei problemi nascevano da un'eccessiva gelosia da parte di Pretelli e questo la portava ad allontanarsi e a chiudersi in sé stessa:

" Io mi reputo una brava ragazza, molto seria, nonostante questo il problema con lui era che lui era molto geloso e mi portava a stranirmi, piangere. Di conseguenza mi comportavo da ferita e ferivo con le parole e si innesca un meccanismo sbagliato e contorto dove le parole generano parole cattive e finisce a chi ferisce di più. Inizi a dire cose cattive, cose che non pensi e poi ti rinfacci le cose. Quando si lavora tanto si ha anche poco tempo da dedicarsi e il rapporto diventa nervoso"

Tuttavia, alla fine, ha aggiunto Giulia, la loro crisi è stata superata e i due vivono la loro storia in maniera molto più matura e seria.

