Grande Fratello, Giselda viene a sapere del disagio di Paolo Masella: "Ma che idea si è fatto? E' un bambino di 10 anni"

Gossip TV

Il giovane macellaio romano, pare proprio abbia preso un abbaglio fraintendendo le parole di Giselda. La dura reazione della gieffina.

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello, Paolo Masella, il giovane macellaio romano che in pochi giorni di permanenza si è reso protagonista di diversi scivoloni, ha nominato Giselda Torresan, convinto che la 34enne trevisana abbia una cotta per lui e, quindi, non voleva che si facesse del male prendo atto di un interesse non ricambiato.

Grande Fratello, Giselda su Paolo Masella: "Quattordici anni che lavoro in fabbrica con tutti uomini non mi è mai capitata una cosa del genere"

Dopo qualche giorno in cui è confidato con altri compagni d'avventura, Paolo ha deciso di affrontare direttamente Gisella che è letteralmente caduta dalle nuvole.

“Tu sei molto bella e dolce, ma non ti dai valore - ha dichiarato il giovane romano a Giselda, come riportato da Biccy - Sei una che non si ferma mai. Ti faccio questi complimenti, ma senza malizia. Non vorrei che poi ti fai idee che poi ci rimani male su di me. Sei così bella come persona, ma non voglio correre il rischio che ti faccio star male. Mi spiacerebbe se ti facessi castelli in aria. Io te le dico queste cose per fartele capire. Però devi darti più valore credimi. C’è gente che ha le tue stesse passioni e quindi dovresti frequentare quel tipo di gente, ti farebbe bene. Fregatene di tutto, nessuna figuraccia, tu devi essere te stessa ed esprimerti. Devi essere più sicura di te perché sei una splendida ragazza“

Giselda, è rimasta molto sorpresa delle parole di Paolo e si è poi confidata con Letizia facendo presente di non aver alcun interesse per lui:

"Ho scherzato con Paolo e si è fatto un’idea strana, mi fa sempre discorsi strani secondo me è lui che mi ha votato, si è messo in testa che lo voglio ma a me non me ne frega niente. Adesso non scherzo più con nessuno, non mi interessa niente. Se lui vuole aspettare una come la mamma aspetta 100 anni. Ho fatto solo delle battute…ho 34 anni e lui 20. Basta, non scherzo più con nessuno. Mi mancano anche le montagne, la mia fabbrica, la mia gente..Non sono venuta qui a fare cose o a cercare di diventare una vip."

"Quattordici anni che lavoro in fabbrica con tutti uomini non mi è mai capitata una cosa del genere. Bastava che me lo dicesse: “Giselda non fare più queste battute“. Bastava che me lo diceva invece di costruire. Ho visto degli atteggiamenti, secondo me è lui che mi ha votato."

"E’ un bambino di dieci anni!", ha poi confidato a Rosy ripensando alle parole del gieffino.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.