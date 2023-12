Grande Fratello, Francesca Cipriani demolisce Massimiliano Varrese: "Lui è un pessimo esempio..."

Gossip TV

Francesca Cipriani ha rivelato cosa pensa dell'attuale edizione del GF e di un concorrente in particolare: Massimiliano Varrese, ecco cosa ha dichiarato!

Francesca Cipriani ha preso parte a una delle ultime edizioni del Grande Fratello e, nel corso di un'intervista a TAG24 ha svelato cosa pensa della nuova edizione e di alcuni dei concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Francesca Cipriani su Massimiliano Varrese: "Pessimo esempio"

In occasione del suo primo anniversario di matrimonio con Alessandro Rossi, Francesca Cipriani ha svelato cosa pensa dei concorrenti della nuova edizione del GF. Nella Casa di Cinecittà Rossi le aveva fatto la proposta e un anno fa - il 3 dicembre - sono convolati a nozze. L'ex gieffina ha rivelato che pur essendo molto affezionata al programma condotto da Signorini, non riesce a seguire la trasmissione come vorrebbe:

"Come ex concorrente del nip e vip sono sempre una grande affezionata del reality Grande Fratello. Di questa edizione mi è simpatica Grecia, perché ho avuto modo di conoscerla all'Isola ed è solare e simpatica"

L'ex gieffina ha anche rivelato di non avere particolare simpatia per Massimiliano Varrese, che considera un pessimo esempio da seguire:

"Di Massimiliano Varrese invece se ne sta parlando molto in questi giorni, non usa un bel linguaggio e non ha dei buoni comportamenti da prendere come esempio"

Sull'esperienza nel reality, Cipriani ha rivelato che le piacerebbe tornare, ma in compagnia del marito: "Sarebbe sicuramente molto divertente". E poi sull'eccessiva deriva trash che il programma aveva preso nelle ultime edizioni ha dichiarato:

"A volte nei reality ci sono stati dei cattivi esempi come bestemmie o comportamenti fuori luogo che sono stati poi puniti giustamente con l'espulsione. Il sano trash è colore e divertimento e ci sta benissimo all'interno di un reality perché la gente ha voglia di leggerezza dati i tanti problemi che tutti affrontano ogni giorno. Invece, il trash quello volgare, meno sano, quello va assolutamente ripulito"

Scopri le ultime news su Grande Fratello