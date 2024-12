Grande Fratello, flirt in corso tra Amanda Lecciso e Stefano Tediosi?

Gossip TV

Che sia nato del tenero tra Amanda Lecciso e Stefano Tediosi, concorrenti del GF? Ecco cosa hanno notato i fan!

Nella Casa del Grande Fratello non è inusuale che nascano coppie o che si formino triangoli amorosi e talvolta quadrangoli: solo in questa edizione del reality show di Canale5 abbiamo visto quanti gieffini si sono invaghiti di altri inquilini e in molti casi il loro sentimenti erano più che ricambiati. Nelle ultime ore si è diffuso un rumor su una coppia che non ci aspetteremmo. A notare alcuni movimenti, sono stati i fan che hanno ipotizzato che tra Amanda Lecciso e Stefano Tediosi sia nato un flirt.

GF, flirt in corso tra Amanda e Stefano?

In questa edizione abbiamo visto Shaila Gatta avvicinarsi a Javier Martinez, ma alla fine il cuore della gieffina ha iniziato a battere per Lorenzo Spolverato. Con quest'ultimo, nelle scorse ore, non sono mancate le scintille, tanto che il modello milanese ha accusato l'ex velina di mancargli di rispetto. Il litigio è risultato in una momentanea pausa, visto che sembra che i due concorrenti del reality di Alfonso Signorini non sembrano trovare un punto d'incontro.

Ma al GF è entrato anche un vecchio triangolo di TI, formato da Alfonso D'Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi. Dopo un iniziale riavvicinamenti tra Federica e Alfonso, la presenza di Stefano ha cambiato gli equilibri della coppia e ha spinto l'onicotecnica tra le braccia dell'ex tentatore, dicendo così addio all'ex fidanzato.

Nonostante proprio nei giorni scorsi tra Federica e Stefano sia scattato un bacio appassionato, i fan hanno notato alcuni stralci di conversazione tra i gieffini che hanno fatto pensare l'impensabile. Secondo infatti alcune indiscrezioni rivelate da Maria Vittoria Minghetti, tra Stefano Tediosi e un'altra gieffina ci sarebbe del tenero.La dottoressa romana ha dichiarato di aver visto un'insolita chimica tra Stefano e Amanda Lecciso!

Tra Amanda e Stefano al Grande Fratello è nato qualcosa?

Maria Vittoria Minghetti ha rivelato che tra Stefano e Amanda ci sarebbe un flirt: una notizia che ha lasciato sorpresi i fan del reality show, dato che, solo pochi giorni fa, l'ex tentatore di TI era tra le braccia di Federica Petagna a scambiarsi effusioni con lei. Chiacchierando con Jessica Morlacchi, Maria Vittoria ha rivelato, in maniera misteriosa, che tra i due gieffini ci sarebbe qualcosa:

"No, c'è qualcosa che...Amanda con Stefano"

Una semplice affermazione che ha però scatenato la curiosità dei fan, soprattutto, perché Maria Vittoria è parsa molto sicura di quanto detto, anche se Jessica le ha consigliato di parlare di persona con Amanda di queste sensazioni. Tuttavia, al momento, si tratta solo di un'indiscrezione lanciata dalla dottoressa romana, ma i due gieffini non hanno mostrato alcun segno di interesse reciproco.

