Grande Fratello, Fiordaliso vicina a Beatrice Luzzi, ma due gieffine non apprezzano le sue parole! [VIDEO]

Nella casa del GF salgono le tensioni tra chi, come Fiordaliso, vorrebbe dedicare un pensiero speciale a Beatrice Luzzi per il diffiicile momento che sta vivendo e chi, invece, preferirebbe non nominarla affatto!

L'uscita di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello ha portato i coinquilini del reality di Canale5 a spaccarsi in due fazioni: da un lato c'è chi si è chiuso in un proprio silenzio, per commemorare la perdita del padre dell'ex gieffina, mentre altri hanno continuato la loro vita incuranti della sofferenza dell'attrice.

GF, Fiordaliso vorrebbe mandare un messaggio a Beatrice Luzzi, ma Anita Olivieri e Letizia Petris la bloccano

La notizia della morte del padre di Beatrice Luzzi, l'architetto Paolo Luzzi, ha fatto rapidamente il giro del web, dopo essere stata divulgata dallo staff ufficiale della gieffina e in molti, dal mondo dello spettacolo e non solo, hanno espresso il loro pubblico cordoglio all'attrice. Tuttavia, nella casa il comportmento di alcuni concorrenti sta facendo discutere e persino Alfonso Signorini ha deciso di intervenire per tacciare di scarsa empatia i giocatori:

"La mancanza di empatia dimostrata oggi da alcuni dei concorrenti del GF mi lascia senza parole letteralmente. A lunedì"

Mentre alcuni gieffini si sono chiusi in un silenzio profondo o hanno provato a pregare per Beatrice, altri, come Fiordaliso avrebbero voluto mandarle un messaggio affettuoso duranta la cena. Tuttavia, il comportamento di due concorrenti ha bloccato la vippona e ha scatenato polemiche sul web. Vista la difficile situazione di Beatrice Luzzi e della sua famiglia, Fiordaliso ha iniziato a esprimere alcune parole di conforto per lei, ma è stata bloccata da ANita Olivieri e Letizia Petris.

Le due gieffine, infatti, hanno addotto come scusa quella secondo cui gli autori del programma non avrebbero voluto che fossero rivolte parole di cordoglio per Beatrice. Quando Fiordaliso si è opposta a entrambe, Anita ha concuso il discorso con un:

"Allora, fa' come vuoi"

In molti sul web hanno accusato la plurilaureata di aver nuovamente mancato di rispetto al lutto vissuto da Beatrice e avrebbero chiesto provvedimenti per lei, nella prossima puntata.

Ad Anita che le dice di non dire nulla per Bea perché il gf ha detto di non parlarne, Fiorda risponde:"Mi hanno detto loro di fare così".

Capisco bene?

Cioè gli autori vogliono parare il sedere in questo modo?complimenti! #grandefratello pic.twitter.com/oXSe3xfAne — fatina cattiva (+o-) (@fatinacattiva) January 3, 2024

