Grande Fratello, Fiordaliso attaccata da Claudio Roma: "Hai il doppio dei miei anni, vai a casa!"

Gli autori del Grande Fratello hanno organizzato un gioco diabolico che ha scatenato uno scontro acceso tra la cantante Fiordaliso e il 34enne romagnolo, Claudio Roma.

Sono esplosi liti e accesi confronti nella Casa del Grande Fratello quando, gli autori, hanno sottoposto gli inquilini alla "prova di sincerità" nella quale ogni concorrente doveva indicare il nome del gieffino più narcisista e ipocrita.

Grande Fratello, Claudio Roma contro Fiordaliso: "Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa"

Fiordaliso ha nominato Claudio Roma il quale, dopo aver espresso la sua delusione, si è lasciato andare ad una frase che ha scatenato molte polemiche, dentro e fuori dalla Casa. "Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa, tutti hanno bisogno di un sogno tu no. Hai un sogno minore del nostro. Perché tu hai il doppio dei miei anni" ha affermato l'imprenditore 34enne.

Incredula, la cantante, ha replicato:

"Chi te l'ha detto che ho un sogno minore del tuo, come ti permetti? Ma cosa vuol dire? Allora ho fatto bene a votarti" .

Sulla questione è intervenuto anche Massimiliano, difendendo Fiordaliso. "Questa non è una cosa carina da dire, Non è detto che uno a 70 o 80 anni non abbia un sogno, che ne sai che lei ha avuto tutto". Tu non puoi saperlo" ha replicato ancora una volta la cantante. Sul web si sono scatenati i commenti contro Claudio, reo di essere stato molto superficiale e fuori luogo.

