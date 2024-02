Grande Fratello, Fiordaliso a ruota libera su Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Beatrice Luzzi

Gossip TV

Fiordaliso ricorda la sua lunga esperienza nella Casa del Grande Fratello.

Fiordaliso è stata una delle protagoniste più amate e apprezzate dell'attuale edizione del Grande Fratello. Ospite a Casa Chi, la cantante ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa di Cinecittà e detto la sua sui vari concorrenti ancora in gioco: da Perla Vatiero a Beatrice Luzzi alla new entry Alessio Falsone.

La verità di Fiordaliso

Fiordaliso ha rilasciato una lunga intervista a Casa Chi, il format web del settimanale condotto da Sophie Codegoni, in cui ha ricordato la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello e non solo. La cantante ha infatti colto l'occasione per dire la sua sul ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti:

Non rientrerei più in casa, cinque mesi sono stati tanti...magari rientrerei per incontrare i ragazzi, una settimana come Mirko, ma non rientrerei più. Era ora che Mirko e Perla tornassero insieme, ci hanno fatto penare per cinque mesi. Secondo me quando è entrato non era ancora così sicuro, poi frequentando Perla in quei giorni adesso è proprio cotto. Adesso è più cotto di lei.

A proposito del rapporto speciale nato nella Casa del Gf tra Perla e la new entry Alessio Falsone, Fiordaliso ha confessato:

Anche io se fossi stata Mirko sarei stata gelosa di Perla, c'è qualcosa che non mi convince anche a me. Mirko è entrato per mettere i paletti, non è paura ma una sana gelosia...anche perché Perla lo ha sempre amato, ma non era sicura che lui l'amasse. L'ho visto anche io che quando è entrato era freddo, ma forse il giorno che è uscito ha capito che era pericoloso lasciarla lì e le ha detto "ti amo" così stai buonina. Lui ha preso una tranvata. Ho visto meno innamorata Perla. Lei adesso non farà mai niente, è molto determinata, ha un carattere molto forte che a me piace tantissimo...quindi anche se ci fosse una mezza scintilla con Alessio lei la spegne, però se lui non fosse entrato...

Leggi anche Anita Olivieri e la verità sul biglietto ricevuto dal fidanzato

Chiuso il capitolo Perletti, la zia Fiorda ha parlato della divisione tra il gruppo e Beatrice Luzzi:

Nella Casa per me la parola branco non esiste, c'è uno scontro generazionale [...] Nella Casa è completamente diversa la sensazione di quello che vedete da fuori. Sono anche stanchi di stare lì e quindi anche una battuta, un modo di dire le cose, ti irrita. Ormai sono senza freni e tutto quello che gli passa per la testa lo dicono. Beatrice non è facile da conquistare, si fida molto di Sergio e Stefano, ma per il resto è diffidente.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.