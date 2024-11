Grande Fratello, Federica Petagna e Stefano Tediosi a confronto: "Siamo diversi, accettalo"

Gossip TV

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato un intenso confronto tra Federica Petagna e Stefano Tediosi, che hanno deciso di ritagliarsi un momento di intimità per confrontarsi sulla loro situazione sentimentale.

Mancano pochi giorni alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda martedì 19 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto anche Federica Petagna che, nelle ultime ore, si è resa protagonista di un intenso confronto con l'ex discusso tentatore Stefano Tediosi.

Federica e Stefano: faccia a faccia al Gf

Il triangolo Federica Petagna-Alfonso D'Apice-Stefano Tediosi continua ad essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A cercare di far luce sulla situazione ci hanno pensato la campana e l'ex tentatore di Temptation Island, che hanno deciso di ritagliarsi un momento di intimità in piscina per confrontarsi sulla loro relazione.

Se Federica ha ammesso con sincerità di temere che tra loro possa crearsi un distacco irreversibile, Stefano ha cercato di incoraggiarla a esprimersi apertamente invitandola a prendere in considerazione l'evoluzione del loro rapporto e sottolineando di non voler essere giudicato solo per gli inizi. "Forse siamo diversi, accettalo" ha confessato la concorrente dubbiosa.

Il confronto, però, si è fatto più intenso quando i due concorrenti hanno parlato delle affermazioni fatte da Stefano durante l'ultima puntata, in cui lasciava intendere che Federica potesse aver avuto altre relazioni oltre a lui. "Basta una mia uscita sbagliata e cambia tutto" ha sbottato l'ex tentatore di Temptation Island non convincendo la campana, che ha rivelato di aver percepito un cambiamento in lui e di voler capire la vera motivazione che lo ha spinto a entrare nella Casa: "Tra noi non dovrebbe cambiare nulla. Io non ti ho sentito, non ti sento e forse non ti sentirò".

I dubbi di Federica

Federica Petagna sta cercando di trovare un equilibrio per vivere serena nella Casa del Grande Fratello e, per farlo, ha voluto confrontarsi sia con Stefano Tediosi che con Alfonso D'Apice. Se con il primo non ha nascosto di avere molti dubbi circa la sua sincerità, con il suo ex fidanzato ha ribadito la sua volontà di stare da sola.

Federica sa bene che la situazione nella Casa è difficile da gestire, ma vorrebbe trovare un pò di pace e comprensione specialmente da parte di Alfonso. Proprio quest'ultimo ha risposto che, nonostante tutto, la sua ex potrà sempre contare su di lui, non come fidanzato, ma come persona che le vuole davvero bene. Come evolveranno le cose tra i tre concorrenti del reality show di Canale 5?

