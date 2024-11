Grande Fratello, Tommaso Franchi a rischio squalifica: il Confessionale interviene dopo le rivelazioni del concorrente

Gossip TV

Tommaso Franchi continua a violare il regolamento del Grande Fratello: il concorrente ha rivelato notizie e informazioni dall’esterno della casa costringendo gli autori a intervenire e richiamarlo nel Confessionale.

Tommaso Franchi rischia seriamente di essere squalificato dal Grande Fratello. Il motivo? Da quando è tornato nella Casa, il giovane idraulico ha iniziato a rivelare a Mariavittoria Minghetti e ad altri concorrenti notizie e informazioni dall’esterno violando più volte il regolamento del reality show.

Tommaso Franchi rischia la squalifica dal gioco

Un concorrente dell'attuale edizione del Grande Fratello rischia di dover abbandonare il gioco! Stiamo parlando di Tommaso Franchi che, da quando ha fatto rientro dalla Spagna, è finito al centro delle polemiche per aver spifferato un po’ di cose nella Casa del Grande Fratello, andando più volte a infrangere il regolamento del gioco. L’idraulico toscano ha infatti rivelato fatti di cronaca, ma anche di dinamiche del reality e della popolarità dei vari concorrenti.

Il comportamento di Tommaso da una parte potrebbe smuovere nuove dinamiche all’interno della Casa, ma dall'altra potrebbe portare anche a delle conseguenze importanti come la sua squalifica dal gioco. A ogni modo, il Confessionale si è già mosso nei suoi confronti e a rivelarlo è stato proprio il diretto interessato. "No, non posso più, no davvero non posso più farlo, se ti dico che non posso capiscimi (indicando il Confessionale ndr)" ha confessato il gieffino a Mariavittoria Minghetti.

Peraltro, come riporta Biccy, proprio Mariavittoria ha rivelato alle sue amiche Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso di aver ricevuto da Tommaso informazioni sul suo gradimento. Pare, infatti, che il medico abbia scoperto come il pubblico di Canale 5 sia diviso su di lei: "Mi ha detto che qui il mio ruolo è quello di vipera, c'è chi mi ama e chi mi odia. Mi ha detto che ci sono cose positive e negative su di me, a qualcuno sto simpatica e a altri no invece". Alla luce di questo, il giovane idraulico verrà eliminato o mandato direttamente in nomination?

Mariavittoria sempre più presa da Tommaso

Il ritorno di Tommaso Franchi ha entusiasmato, e non poco, Mariavittoria Minghetti, che ha rivelato di averlo visto più determinato e maturo. Parlando con Luca Calvani, la discussa concorrente del Grande Fratello ha ammesso di aver sentito la mancanza dell'idraulico, pur ammettendo di non credere di essere stato il suo pensiero fisso, e di non considerare più l'età un problema: "Mi piace tanto, ha un mondo dentro".

Per come stanno andando le cose tra Tommaso e Mariavittoria, i presupposti sono più che positivi. I due concorrenti riusciranno a lasciarsi andare nella Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda martedì 19 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.