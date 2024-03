Grande Fratello, faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Greta Rossetti dopo la diretta: "Vittorio mi ha detto solo che..."

Gossip TV

Nuovo confronto al Gf tra Beatrice Luzzi e Greta Rossetti.

A poche ore dall'ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha cercato un confronto con Greta Rossetti. Il motivo? Le confessioni fatte dall'ex tentatrice di Temptation Island riguardo il rapporto speciale tra Vittorio Menozzi e l'attrice hanno fatto storcere il naso a quest'ultima, che ha chiesto delucidazioni.

Un chiarimento necessario tra le due concorrenti del Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, Beatrice Luzzi ha scoperto che Vittorio Menozzi avrebbe confidato alcuni dettagli intimi del loro rapporto a Greta Rossetti. Non potendosi chiarire direttamente con il giovane modello, l'attrice ha deciso di affrontare l'ex tentatrice di Temptation Island per avere ulteriori informazioni.

Io non sono mai entrata in merito al vostro rapporto. Lui mi ha detto solo cose inerenti al vostro rapporto, poi quando vuoi posso dirti le esatte parole - ha confessato Greta a Beatrice, la quale ha ammesso - Spero che, adesso, sia tornato in sé. Ultimamente, quando parla, sento che è tornato il Vittorio che conosco.

Dopo aver parlato con Greta di Vittorio, Beatrice ha spiegato a Letizia Petris il motivo che l'ha spinta a nominare Paolo Masella:

Il brutto è dire che io non sono trasparente, è assurdo...lui l'ha sempre detta questa cosa. Sono sempre stata amorevole nei suoi confronti, però, poi lui appena ha l'occasione dice qualche cattiveria nei miei confronti [...] ci deve riflettere. Lui deve accettare le persone diverse, se una persona è diversa non vuol dire che è cattiva...

