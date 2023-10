Grande Fratello, ex vippona vuota il sacco: "Televoto finto, sono gli autori a decidere le sorti dei concorrenti"

Gossip TV

Un'ex inquilina del Grande Fratello Vip tuona contro il reality show.

Protagonista dell'ultima edizione Vip, la settima, la showgirl Elenoire Ferruzzi ha sparato a zero sul Grande Fratello, facendo presente che è tutto in mano agli autori, persino il televoto.

Grande Fratello: "È tutto pagato anche le umiliazioni", parla Elenoire Ferruzzi

Dichiarazioni, quelle della Ferruzzi, destinate a far discutere e aprire un dibattito di un tema che per la verità non è sempre piuttosto attuale. Quanto sono manovrati i concorrenti del reality? Si pensi soltanto che nelle ultime ore è scattato un bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che era stato annunciato giorni fa, dall'esperta di gossip, Deianira Marzano. Sì, un gesto che dovrebbe nascere con estrema naturalezza era stato già previsto soprattutto perché in queste prime settimane il reality sarebbe a corto di dinamiche. Tornando alla Ferruzzi, la showgirl ha dichiarato:

"Ma il GF per me è stato un lavoro! Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto! Ma riprenditi! Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata stra-pagata per partecipare dov’è tutto finto dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi sentiamo? Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ahahah ma svegliati! È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro"

In una recente intervista a Radio Radio, la Ferruzzi ha commentato anche gli ascolti non esaltanti dell'attuale edizione del Grande Fratello:

"Il calo d’ascolti? Bene gli sta. Le persone non vogliono vedere questo. Checché si lamentano e dicano, loro vogliono vedere il trash, i litigi. Vogliono vedere le parolacce, tutte le ‘brutture’ che hanno asserito di aver visto l’anno scorso, vogliono questo. Poi, che non me ne voglia nessuno, il pubblico che segue il Gf è medio-basso. Quindi non si può trasformare un programma nato come trash perché è un reality, se vogliano un programma culturale vanno a vedere Quark o un altro tipo di cosa. Il Gf è quello, offre quello.Se vogliono cambiare dinamiche non avranno mai successo. Lo hanno fatto e effettivamente io so che non sta andando bene e deve andare ancora peggio. Non ho nulla contro i personaggi di quest’anno, anzi alcuni li conosco..."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.