Grande Fratello, ex vippona: "Alfonso Signorini è bloccato e trattenuto, avrebbe voluto un altro tipo di programma"

Gossip TV

"Ci hanno mangiato per anni con il trash. Aveva degli ascolti record perché la gente vuole il trash" l'opinione di una ex protagonista del Gf Vip 7.

Elenoire Ferruzzi, tra le ex protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, in un'intervista concessa a Radio Radio nel programma radiofonico Non Succederà Più, ha detto la sua sull'edizione attuale del reality show, che nel corso della seconda puntata ha registrato un netto calo di pubblico raggiugendo una media del 16% di share.

Grande Fratello, parla Elenoire Ferruzzi: "Gli ascolti vanno male e spero che vadano anche peggio"

Ascolti piuttosto deludenti che, almeno per ora, non sembrano premiare le nuove linee editoriali adottate nel programma.

"Il calo d’ascolti? Bene gli sta. Le persone non vogliono vedere questo. Checché si lamentano e dicano, loro vogliono vedere il trash, i litigi. Vogliono vedere le parolacce, tutte le ‘brutture’ che hanno asserito di aver visto l’anno scorso, vogliono questo. Poi, che non me ne voglia nessuno, il pubblico che segue il Gf è medio-basso. Quindi non si può trasformare un programma nato come trash perché è un reality, se vogliano un programma culturale vanno a vedere Quark o un altro tipo di cosa. Il Gf è quello, offre quello.Se vogliono cambiare dinamiche non avranno mai successo. Lo hanno fatto e effettivamente io so che non sta andando bene e deve andare ancora peggio. Non ho nulla contro i personaggi di quest’anno, anzi alcuni li conosco..."

La Ferruzzi ha commentato la scorsa edizione e ha condiviso un suo personale pensiero su Alfonso Signorini che, secondo la showgirl, si è dovuto adeguare alle nuove direttive controvoglia.

Le esagerazioni le hanno volute loro, il cast lo hanno scelto loro. Le esagerazioni le hanno spinte e istigate loro, hanno voluto tutto loro. Quindi non si nascondessero dietro un dito perché non funziona così. Anzi, sono andate bene per otto mesi, ci hanno guadagnato per otto mesi e poi è stato detto che il cast era sbagliato. Eh però per otto mesi è andato bene. Poi, proteggendo alcune persone che avevano detto l’impossibile e facendola pagare ad altre compresa la sottoscritta. Io e tanti altri abbiamo pagato per tutti e siamo dovuti uscire. Hanno palesato una mia azione che invece per altri l’hanno volutamente coperta perché gli serviva averli dentro. Però l’odio di tutta Italia me lo sono dovuto subire io.

"E’ un programma che nasce stanco ancora prima di partire. Alfonso avrebbe voluto ben altro per quanto lo conosco. Lo vedo molto trattenuto, molto bloccato nel linguaggio, non sciolto. Alcune cose che ha asserito è ovvio che l’ha dette perché si devono dire, ma Alfonso avrebbe voluto tutto un altro tipo di programma. Sicuramente abbastanza simile a quello dell’anno scorso. Alfonso è frenato, lui ha un capo e deve seguire le direttive. Io gli voglio un grandissimo bene, se non fosse stato per lui io no nei sarei andata, gli sarò sempre riconoscente."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.