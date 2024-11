Grande Fratello: ex Miss Italia pronta a entrare nella Casa, ecco di chi si tratta

Gossip TV

Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, è la nuova concorrente del Grande Fratello! La giovane e bella modella entrerà nella Casa più spiata d'Italia per cercare di risollevare gli ascolti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Lunedì 2 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova e scoppiettante puntata del Grande Fratello. Stando alle ultime indiscrezioni, gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbero deciso di integrare un po’ il cast con nuovi ingressi e di riportare Dayane Mello nella Casa in qualità di guest star.

Zeudi Di Palma nel cast del Gf

L'attuale edizione del Grande Fratello non sembra riuscire proprio a decollare. A nulla è servita la carta Temptation Island con il triangolo amoroso formato da Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi visto il drastico calo di ascolti dell'ultima puntata. La diretta di martedì 26 novembre, infatti, ha registrato il 13,9% di share. Un numero molto basso considerando i dati degli anni precedenti.

Per cercare di risollevare le sorti del Gf, gli autori del reality show di Canale 5 hanno ben pensato di integrare un po’ il cast con nuovi ingressi. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Davide Maggio, un'ex Miss Italia sarebbe pronta a varcare la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia. Stiamo parlando di Zeudi Di Palma, già nota per aver partecipato a Big Show di Enrico Papi:

Napoletana, 23 anni, Zeudi è diplomata al liceo scientifico e studia adesso Sociologia all’Università. Indipendente e determinata, è una modella con la passione per il calcio, ma sa anche disegnare e suonare strumenti musicali. Sogna di rendere sua mamma orgogliosa di lei, progetta di concludere gli studi, di riuscire ad emergere nell’ambito della moda e di diventare imprenditrice.

Ma non è finita qua. Stando a quando riportato da AgentBeast, gli autori del Gf starebbero lavorando per riportare Dayane Mello nella Casa in qualità di guest star. Un'idea nata forse anche per dare una mano a Helena Prestes che, dopo l'ultima puntata, si è ritrovata tutti contro: "La produzione del Grande Fratello sta lavorando per riportare Dayane Mello nella casa come ospite per due puntate, la risposta sarà comunicata dalla modella entro 24 ore".

I concorrenti al televoto

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 2 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. Con la chiusura anticipata de La Talpa, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà quindi alla sua collocazione originaria. I concorrenti al televoto questa settimana sono Federica Petagna, Stefano Tediosi, Javier Martinez e Luca Giglioli (Giglio).

Tra tutti, Giglio sarebbe quello più a rischio visto il comportamento fuori luogo assunto nei confronti di Helena Prestes dopo l'ultima diretta del Gf. Per chi non lo sapesse, la nuova fiamma di Yulia Bruschi si sarebbe lasciato andare a delle affermazioni davvero poco carine nei confronti della modella brasiliana che hanno fatto infuriare il web. In molti, infatti, sono intervenuti sui social chiedendo a gran voce la squalifica del ragazzo dal gioco. Come evolverà la situazione?

